DIRECT. Emmanuel Macron promet un "plan global" pour les prisons, après l'opération "prison morte" des surveillants

Le détenu qui a agressé des surveillants de prison jeudi dernier au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) a été déféré au parquet de Paris en vue d'une ouverture d'information judiciaire pour "tentatives d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste".

"Il ne faut pas non plus que l'arbre nous cache la forêt et que l'on tente de remettre en place à partir de 10 à 15% de personnes détenues le système carcéral global. Pour ces 10 à 15%, il faut inventer effectivement des solutions nouvelles."





Jean-René Lecerf explique sur franceinfo que les détenus dangereux représentent une minorité parmi la population carcérale.



"On bloque tout ce qui est intervenants, professeurs des écoles, le personnel de cantine pour les détenus, les gens qui viennent pour les parloirs..."



A Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), une centaine de surveillants participent au blocage de la prison. Avec une consigne : "Tout ce qui n'est pas en uniforme bleu, ça ne rentre pas."



Selon notre journaliste Mathilde Lemaire, le gouvernement a décidé d'acter la démission du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, qui en a fait la demande.



Le départ de Richard Bauer pourrait simplifier la visite de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, demain, à Vendin-le-Vieil. Ce retrait était la "première revendication" des syndicats locaux, qui appellent à bloquer la visite de la garde des Sceaux.



Le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil avait été pris à partie par des surveillants devant les caméras, vendredi, au lendemain de l'agression de trois surveillants au sein de l'établissement.









"On le savait depuis vendredi qu'il allait partir. (...) On aurait préféré que ce soit la ministre [de la Justice] qui le démette de ses fonctions."





Sur franceinfo, le patron du syndicat FO estime que la démission de Richard Bauer est "une bonne chose" mais que "ça ne va pas régler les problèmes des surveillants".

Le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Nord, Alain Jégo, confirme que le directeur de Vendin-le-Vieil a demandé à être "relevé de son commandement". Il revient désormais à la direction de l'administration pénitentiaire de "donner suite ou pas".



Le directeur de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), Richard Bauer, annonce, à l'extérieur de la prison, qu'il a "demandé à être déchargé de la responsabilité de la gestion du centre pénitentiaire".



Le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dont les syndicats réclament la démission, demande à quitter son poste.



Selon un décompte réalisé par France Bleu, au moins 35 établissements pénitentiaires sont actuellement touchés par l'appel au blocage des prisons lancé par les syndicats de surveillants.

"C'est une première mobilisation pour montrer au gouvernement qu'il doit nous prendre au sérieux."





A Marseille, une cinquantaine d'agents des Baumettes sont réunis pour bloquer l'entrée du personnel "pendant quelque temps" au centre pénitentiaire.

La température monte devant les établissements pénitentiaires, notamment dans le Val-de-Marne, où se trouve notre journaliste Mathilde Lemaire.



"C'est une opération prison morte."





Alors que les syndicats promettent une journée "au ralenti", les blocages se mettent en place petit à petit devant les prisons du pays, comme ici dans la métropole de Lyon.