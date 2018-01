DIRECT. Colère des surveillants de prison : les syndicats pénitentiaires claquent la porte des négociations

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRISON

: FO et CGT ont quitté la salle de négociation. L'UFAP UNSa Justice est resté 3 minutes de plus pour obtenir une réponse sur l'abrogation de l'article 57, mais pas de réponse sur ce point capital.



L'UFAP UNSa Justice quitte la salle.







: Sur Twitter, le syndicat Ufap Unsa Justice indique avoir quitté les négociations après avoir réclamé en vain l'abrogation d'un article de loi empêchant les fouilles systématiques des détenus revenant de permission. Un autre responsable syndical évoque une "prime à l'agression" qui aurait été proposée par la ministre.

: Reçus une nouvelle fois par Nicole Belloubet, les responsables des principaux syndicats de surveillants de prison quittent les négociations et appellent à poursuivre le blocage des établissement pénitentiaires.

: "C'est une manière d'améliorer l'attractivité des métiers pénitentiaires. C'est une manière de compenser un certain nombre de charges qui sont spécifiques aux surveillants pénitentiaires"



Le Premier ministre a fait cette déclaration devant l'Assemblée, au neuvième jour du plus grand mouvement de blocage des prisons depuis vingt-cinq ans.

: Le gouvernement est prêt à examiner des "mesures indemnitaires spécifiques et ciblées" en faveur du personnel pénitentiaire, déclare Edouard Philippe devant l'Assemblée nationale.

: Une unité régionale d'intervention et de sécurité (Eris) est en route pour le centre de détention d'Uzerche (Corrèze), toujours bloqué par une partie du personnel.

: "On se sent vulnérables et on n’a aucun moyen de défense."



Agressions récurrentes, manque d'effectifs et de moyens... Julien, 29 ans, surveillant à la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) témoigne de conditions de travail difficiles.







: "On lui laisse 45 minutes pour qu'elle nous donne le montant de l'enveloppe budgétaire."



Les représentants des syndicats de la pénitentiaire ont rendez-vous en début d'après-midi avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Et ils mettent la pression.

: "Je n'aime pas l'expression 'bras de fer'. (...) Je ne le prends pas comme ça."



La sécurité, l'emploi et le salaire... Les négociations entre la garde des Sceaux et les syndicats de la pénitentiaire vont reprendre à 14 heures à la Chancellerie. Elles durent depuis samedi dernier. La ministre s'en est expliquée à l'instant aux "4 Vérités", sur France 2.









: Création de places dans les prisons, gestion des détenus radicalisés... La garde des Sceaux défend la politique pénale du gouvernement face au mouvement de colère des surveillants pénitentiaires.

: La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est l'invitée des "4 Vérités", sur France 2.







: Au moins 72 établissements pénitentiaires étaient totalement ou partiellement bloqués ce matin à 7 heures, selon un nouveau décompte non exhaustif du réseau France Bleu.

: Au moins 69 établissements pénitentiaires sont totalement ou partiellement bloqués ce matin à 6h30, contre 58 à 6 heures, selon un nouveau décompte non exhaustif du réseau France Bleu. C'est le cas à Valence (Drôme) et Nice (Alpes-Maritimes), notamment.

: Hier à la même heure, France Bleu comptait 80 établissements touchés par le mouvement de colère des surveillants de prison.

: Au moins 58 établissements pénitentiaires sont totalement ou partiellement bloqués ce mardi à 6 heures, selon un décompte non exhaustif du réseau France Bleu.