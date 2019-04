VIDEO. Jean-Paul, centenaire et joueur de tennis de table

Il a 100 ans et un bon revers. Jean-Paul Boudeville joue au ping-pong depuis 90 ans et est la preuve qu'il est possible de faire du sport toute sa vie. En 1992, il a participé aux championnats du monde vétéran à Dublin et aujourd'hui, il continue la compétition dans le club qu'il a lui-même créé après la Seconde Guerre mondiale. "Quand on fait un sport, essayez de ne pas arrêter", conseille le centenaire.

Une âme de sportif

Coiffé d'une casquette et vêtu de sa tenue de pongiste, Jean-Paul effectue quelques étirements et engage le jeu. Même s'il a soufflé ses 100 bougies, ses adversaires peinent à répondre à ses coups de raquette : "Ah bien joué", s'exclame l'un d'eux.

Le joueur de tennis de table a également pratiqué l'équitation, le badminton, le water-polo ou encore la boxe toute sa vie et ce n'est pas son grand âge qui l'empêchera de chausser à nouveau sa paire de baskets.