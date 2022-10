Senior : des pratiques commerciales trompeuses dans un Ehpad sur deux

Après le scandale des mauvais traitements dans les Ehpad, on apprend maintenant que de nombreux établissements trichent sur le confort qu'ils promettent aux résidents. La répression des fraudes a recensé tout un tas de pratiques abusives et de petites combines, comme l’absence de téléviseurs ou de la cuisine faite maison qui s’avère en fait industrielle.

Une chambre avec vue sur jardin qui donne en réalité sur un parking, des repas dits fait maison qui sont en fait industriels ou des services (coiffeur, psychomotricien) qui ne sont en fait pas proposés. Il s’agit de quelques pratiques commerciales trompeuses de certains Ehpad privés. C’est la conclusion de la répression des fraudes dans un rapport publié jeudi 20 octobre. Les contrôles révèlent "un taux d’anomalie toujours élevé" car "plus d’un établissement sur deux présente au moins une non-conformité".



Maltraitance et déception sur les services proposés

"Les promesses trompeuses peuvent être à différents endroits dans le discours commercial. Cela peut être sur des plaquettes, cela peut être lors de la présentation qui peut être faite aux clients qui viennent visiter le futur hébergement potentiel. Toutes ces communications commerciales à destination des consommateurs, elles doivent être loyales", rapporte Rémy Slove, porte-parole de la DGCCRF. Une femme a constaté des fausses promesses de vente dans l’établissement de région parisienne où sa grand-mère a séjourné pendant cinq ans, jusqu’à son décès lors de la pandémie de Covid-19. La famille avait été séduite par les publicités. Elle a porté plainte, estimant que sa grand-mère était maltraitée et que le service ne correspondant pas aux attentes. Beaucoup de familles réclament que la communication des Ehpad soit plus transparente et encadrée, notamment sur le nombre de soignants par résident.