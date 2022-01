Maisons de retraite : quels sont les contrôles et les recours possibles ?

Deux institutions sont chargées de contrôles des maisons de retraite, les Agences régionales de santé (ARS) et les Conseils départements. Dans les 7 600 Ehpad français, qu'ils soient publics ou privés, les contrôles sont très rares très souvent organisés quand ils ont lieu. Si un proche a un doute sur les conditions de vie d'un résident, la défenseure des droits conseille en premier lieu la conciliation. Si un entretien avec la direction ne donne rien, un seul numéro de téléphone, celui du défenseur des droits, pour signaler des abus. Si les faits constatés sont encore plus graves, il est possible de porter plainte.





De nombreuses réclamations depuis 2020



Sur les six dernières années, 900 réclamations ont été recensées et concernent en majorité des soupçons de maltraitance et de privation de liberté. La crise sanitaire et les huis-clos imposés ont accéléré la défiance entre les familles des résidents et les directions d'établissements, puisque les recours se sont multipliés les deux dernières années.