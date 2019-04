Haute-Garonne : intoxication mortelle dans un EHPAD

À La Chêneraie, lundi 1er avril, les ambulances ont laissé place aux véhicules de la gendarmerie. Les enquêteurs vont tenter de comprendre comment et pourquoi 22 résidents de cet établissement ont été pris de nausées et de vomissements la veille au soir, peu de temps après leur repas. Quinze personnes ont été hospitalisées et cinq sont décédées. "Les pensionnaires ont eu les premiers troubles et symptômes vers 20 heures, on va estimer une heure et demie après la prise de leur repas", explique Frédéric Pasian, adjoint au maire de Lherm (Haute-Garonne).

Une cellule de soutien ouverte

Les chambres des victimes, les restaurants et les cuisines de l'établissement ont été bouclés pour procéder aux prélèvements nécessaires. La direction de l'EHPAD, qui héberge 82 personnes âgées dépendantes, devrait être entendue dans l'après-midi. Une cellule de soutien a été ouverte par la municipalité pour accueillir les familles des résidents.

