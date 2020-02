Grand âge : l'Ehpad à la maison

Lucienne rend visite à Monique, sa voisine de chambre. Une colocation pas comme les autres, puisqu'ici, elles sont trois personnes âgées à partager leur quotidien. Elles sont encadrées par Nicole, leur ange-gardienne. Depuis quatre ans, Nicole s'est lancée dans l'accueil à domicile des personnes âgées. Une alternative à l'Ehpad dans une ambiance très familiale. Elle a d'ailleurs aménagé son logement en conséquence.

Des familles d'accueil pour accompagner la fin de vie

Nicole s'occupe de tout, de la toilette, en passant par les repas et les activités. Une nouvelle famille pour Lucienne, 95 ans. "Il faut reconnaître qu'ici, on est chouchoutées quand même. Nicole, quand elle s'occupe de nous pour la douche, on discute, je ne suis pas un meuble mais un être humain", se réjouit la pensionnaire. Avec Monique et Marie-Rose, 93 et 94 ans, elles bénéficient de soins quotidiens, du kiné à la coiffeuse, qui vient une fois par semaine. En Vendée, il existe 44 familles d'accueil de ce type.

