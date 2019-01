Ehpad : "On est censé être capable de prendre en charge 99 personnes à nous seuls", témoigne une ex-infirmière

Moduler les loyers en Ehpad en fonction des revenus est "a priori une bonne idée pourvu que les prestations proposées ne varient pas en fonction des revenus", estime Mathilde Basset.

En décembre 2017, cette infirmière a décidé de démissionner de l'Ehpad de l'Ardèche où elle travaillait. "C'est un métier où il y a beaucoup d'épuisement professionnel à mon avis, de démission on le dit un peu moins. C'est courant d'entendre les plaintes des soignants, mais on est peu nombreuses à avoir la liberté que j'ai eue de rendre mon uniforme", confie-t-elle.

Personnel des Ehpad en grève le 30 janvier

Auteure du livre J'ai rendu mon uniforme, elle a vécu cette démission "la tête haute. Je suis partie parce que je ne voulais pas cautionner ce système de santé qui traite nos aînés comme des encombrants".

"On est censé être capable de prendre en charge 99 personnes à nous seuls. On perd notre tête", avoue Mathilde Basset, qui a écrit il y a un an à la ministre de la Santé. Mais elle n'a eu "aucune réponse sous aucune forme" d'Agnès Buzyn.

"Il y a une organisation à revoir, mais pour cela il faut augmenter le personnel", appelé à manifester le 30 janvier, conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT