Doubs : une gazette écrite par les résidents et le personnel d'un Ehpad

Leslie Frétay, agent d'accueil dans un Ehpad du Doubs, a eu l'idée de créer La Gazette, une revue réalisée par les résidents et le personnel, pour créer du lien au sein de l'établissement.

Dans un Ehpad de Désandans, dans le Doubs, une employée a eu l'idée de créer un journal qui permettrait de lier "les résidents, le personnel, les familles et l'établissement". Leslie Frétay a imaginé ce magazine, appelé La Gazette, écrit par des résidents et membres du personnel. Paulette Haillant, 97 ans, y a participé et a donné sa recette spéciale de chèvre chaud. Lorsque Leslie lui apporte le premier numéro, la résidente l'attendait avec impatience.

Un travail d'équipe

Une nouvelle gazette devrait être publiée tous les deux mois. La première édition est sortie, et le prochain numéro est en préparation. Les intéressés se mettent alors autour de la table pour choisir les sujets qui y figureront. Cette édition comportera des témoignages, des jeux, des photos, et des blagues de Michel Valdenaire, un résident de 81 ans, qui ne manque pas d'humour. La Gazette est mise à disposition des résidents, des familles, et publiée sur internet.