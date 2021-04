Aides à domicile : une hausse de 13 à 15% des salaires en octobre, annonce le gouvernement

Cette augmentation est "historique", selon la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.

La mesure était attendue de longue date par les représentants du secteur. Les aides à domicile intervenant chez les personnes âgées et handicapées bénéficieront le 1er octobre d'une augmentation salariale "historique" de 13 à 15%, a annoncé jeudi 1er avril la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.

Cette hausse était prévue par un avenant à la convention collective de la branche, négocié il y a plusieurs mois par les partenaires sociaux, mais qui attendait depuis le feu vert de l'État. C'est désormais chose faite : Brigitte Bourguignon "s'engage" à ce que cet avenant soit validé d'ici à la fin mai, pour une application au 1er octobre, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Revaloriser ces professionnels mobilisés en première ligne"

Concrètement, un salarié de catégorie A (soit le plus faible échelon), sans ancienneté, qui touche aujourd'hui le smic, sera augmenté de 2,2%. Mais avec dix ans d'ancienneté, le même salarié (aujourd'hui également au smic), sera augmenté de 13,6%. "Il est essentiel de revaloriser ces professionnels mobilisés en première ligne auprès des personnes en perte d'autonomie dans la lutte contre la Covid-19, et qui permettront demain aux Français de vieillir plus longtemps chez eux", a commenté la ministre.

Cette hausse survient après une première augmentation de 2,5%, également prévue par un avenant à la convention collective, resté longtemps bloqué, et auquel le gouvernement avait donné son aval en octobre. Ce secteur "trop longtemps oublié" est soumis à une convention collective "obsolète" en vertu de laquelle les rémunérations de base sont souvent inférieures au smic, a observé le ministère. Conséquence : les rémunérations stagnent pendant des années au niveau minimal légal.