Pornographie : les moins de 18 ans passent en moyenne 49 minutes par mois sur des sites classés X

Au total, plus de deux millions de mineurs consultent des sites pornographiques chaque mois, selon une étude publié par l'Arcom et Médiamétrie.

En 2022, 2,3 millions de mineurs ont consulté des sites pornographiques, un chiffre en hausse de 36% en cinq ans. C'est que ce que révèle jeudi 25 mai l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) qui publie une étude menée avec Médiamétrie sur la fréquentation des sites "adultes" par les mineurs. Concrètement, ce sont 600 000 mineurs de plus qui fréquentent un site pour adultes par rapport à 2017.

>> Pornographie : "La fréquentation des sites internet par les mineurs" doit être "une priorité de santé publique", estime la sénatrice socialiste Laurence Rossignol

Les moins de 18 ans passent en moyenne 49 minutes par mois sur des sites pornographiques. Quotidiennement, ils y passent 7 minutes. Dès 12 ans, les garçons consacrent près d'une heure par mois à ces sites (57 minutes), contre 49 minutes pour les filles. C'est 54 minutes chez les garçons entre 14 et 15 ans, et 28 minutes chez les filles. Entre 16 et 17 ans, les adolescents y passent 1h01 par mois quand les adolescentes n'y consacrent que 35 minutes. A titre de comparaison, le temps passé par les adultes est en moyenne de près de deux heures par mois (1h54) et de 16 minutes par jour.

Le smartphone comme support

L'Arcom révèle encore que plus de la moitié des garçons (51%) se rendent chaque mois sur des sites pour adultes dès 12 ans. Au même âge, un tiers des filles (31%) les visitent. Cet écart entre les garçons et les filles s'accroît avec l'âge. 59% des adolescents entre 14 et 15 ans consultent ces sites, contre 27% pour les adolescentes. Chez les 16-17 ans, deux tiers des garçons (65%) et moins d'un tiers des filles (31%) les fréquentent. Chez les adultes, 55% des hommes et 20% des femmes consultent chaque mois un site pornographique.

Enfin, selon l'étude de l'Arcom, 83% des mineurs utilisent un téléphone portable pour visiter ces sites. Les trois quarts des mineurs (75%) en font même leur outil exclusif pour surfer sur les sites pornographiques. En comparaison, plus de la moitié des adultes (55%) consultent ces sites exclusivement sur leur mobile.

L’Arcom rappelle qu'elle a mis en demeure dix sites pornographiques parmi les plus fréquentées, dont les plateformes Pornhub ou XVideos. L'autorité leur demande de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d’empêcher l’accès des mineurs à leurs contenus.





L'étude de l'Arcom sur la fréquentation des sites adultes par les mineurs a été réalisée grâce aux mesures automatiques d’audience internet de Médiamétrie sur une population internaute de deux ans et plus, via un échantillon de 25 000 panélistes, dont 6 000 utilisant deux ou trois écrans différents.