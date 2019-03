VIDEO. Extension de la PMA à toutes les femmes : "Le texte de loi sera prêt et présenté en Conseil des ministres avant l'été", assure Agnès Buzyn

Le texte de loi concernant la révision de la loi de bioéthique, prévoyant notamment l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes sera "présenté en Conseil des ministres avant l'été", s'est engagée la ministre de la Santé Agnès Buzyn, vendredi 8 mars sur franceinfo.

L'arrivée du texte en débat, devant les députés, n'est toujours pas précisée : "Ça dépend du calendrier parlementaire. Et, il va falloir, qu'avec Marc Fesneau, ministre en charge des Relations avec le Parlement, nous trouvions une date dans l'agenda parlementaire."

"Aujourd'hui, aucune mesure n'est tranchée"

La ministre a listé plusieurs incertitudes, notamment sur le remboursement. "Il faut que les droits puissent s’exercer pour les femmes. Or, les femmes qui ont les moyens peuvent déjà aller faire une PMA en Espagne ou en Belgique. Si on veut que les droits soient réels, il faut probablement permettre un remboursement, a déclaré Agnès Buzyn. Est-ce que c’est pour toutes les femmes ? C’est en train d’être discuté, notamment dans le cadre des séminaires de travail que j'ai avec les parlementaires. Nous en avons eu un sur les questions de PMA et de filiation lundi soir, qui s'est déroulé dans un climat extrêmement calme, malgré des prises de position opposées." "Si on veut que les femmes puissent réellement bénéficier de l'aide à la PMA, il faudra accompagner certaines femmes qui n'ont pas les moyens de le faire ailleurs", a conclu la ministre de la Santé.