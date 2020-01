Loi de bioéthique : Les anti-PMA dans la rue

Ils étaient des milliers à s'être rassemblés le dimanche 19 janvier à Paris pour manifester contre le projet de loi de bioéthique de la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes les femmes. Dans la foule, des familles comme François Xavier et Aliex de Lestang accompagnés de leurs quatre enfants. "On est là pour que tous les enfants puissent avoir le droit d'avoir un père et une mère. La famille c'est un acquis social, la famille c'est la base sociale. Sans famille on ne peut pas avancer dans la société", lance le père de famille

Une marchandisation du corps pour certains

Dans le cortège, certains dénoncent "une marchandisation du corps". C'est le cas de Matthieu, 18 ans. "Je ne suis pas pour. Quand on regarde dans l'histoire, l'homme a toujours été créé par un homme et une femme. Pourquoi cela devrait changer du jour au lendemain ? Et pour de l'argent en plus, c'est hallucinant", raconte l'élève de terminale. Les opposants ont déjà annoncé de nouvelles démonstrations de force les 21 et 22 janvier devant le Sénat, alors que le texte y sera examiné.