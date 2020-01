Le Sénat supprime l'autoconservation des gamètes du projet de loi bioéthique

La mesure a recueilli 119 voix pour et 119 contre. En l'absence de majorité, l'article a donc été rejeté.

La chambre haute crée la surprise. Le Sénat à majorité de droite a supprimé jeudi 23 janvier du projet de loi bioéthique l'article autorisant l'autoconservation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes). Le vote sur l'article a donné une égalité de votes "pour" et "contre", signifiant son rejet. Au total, 119 sénateurs se sont prononcés pour l'adoption de l'article, et 119 contre, sur 313 votants. Le gouvernement pourra toutefois le réintroduire à l'Assemblée nationale.

L’autoconservation des gamètes est aujourd’hui très encadrée et soumise à des motifs médicaux (cancers, endométriose...). Autre cas de figure, depuis 2016, les femmes faisant un don d’ovocytes ont la possibilité d’en conserver une partie pour une grossesse ultérieure. Hormis ces situations, il n'est pas permis de les congeler pour les utiliser plus tard, lorsque la fertilité baisse (après 35 ans).

Les socialistes ont voté "pour", les Républicains "contre"

Seuls, les socialistes ont très majoritairement voté pour. Les sénateurs LR ont majoritairement voté contre (83 sur 144), après avoir exprimé des inquiétudes, par la voix de Stéphane Piednoir sur la "liberté" des femmes, ou de la "pression sociale" des employeurs auxquelles elles pourraient être soumises. Le groupe RDSE, à majorité radicale, a voté contre, car opposé à l'ouverture au privé. Pour le même motif, le groupe CRCE à majorité communiste s'est abstenu, à l'exception de l'écologiste Esther Benbassa qui a voté pour. Le groupe LREM s'est abstenu également.

Le centriste Loïc Hervé a plaidé pour "maintenir le droit en place", avançant des réserves sur les conséquences que la mesure aurait sur la "carrière des femmes". Marie-Pierre de La Gontrie (PS) s'est amusée de la "lucidité" de ses collègues sur la pression exercée par les employeurs sur les femmes par rapport à leur désir d'enfants, tout en rappelant que la pression pour celles-ci était "totale".

Plus tôt, le secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'Enfance, Adrien Taquet, avait émis au nom du gouvernement un avis défavorable à l'adoption de l'article 2, dans sa forme réécrite par les sénateurs, annonçant sa volonté de le réintroduire à l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'était en particulier opposé à une disposition introduite par les sénateurs, à savoir l'autorisation pour les établissements de santé privés lucratifs à pratiquer l'activité de don de gamètes.