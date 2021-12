Pendant les fêtes, les bénévoles de SOS Amitié restent mobilisés : "La personne appelle en pleurs et peu à peu l'angoisse se desserre"

Pour répondre aux personnes en détresse, les écoutants bénévoles de SOS Amitié répondent jour et nuit. Une présence au téléphone importante alors que la période des fêtes de fin d’année accentue le sentiment d'isolement et de solitude.

Nic retrousse les manches de son pull bleu turquoise et prend son service : "Je vais débloquer la ligne, ça va sonner tout de suite." Cette jeune retraitée fait une quarantaine de permanence de quatre heures dans l'année. "SOS Amitié, bonjour", lance-t-elle. Au téléphone, il y a une jeune fille en larmes : "Je suis là, je vous écoute, rassure Nic. Vous vous êtes disputée avec votre copain... Vous vous scarifiez c'est ça ? Et ça apaise l'angoisse que vous avez ? D'accord." Et trente-deux minutes plus tard : "Ecoutez tant mieux et n'hésitez pas à rappeler si ça ne va pas très bien, au revoir", sourit Nic en raccrochant.

Les fêtes de fin d'année sont le synonyme de retrouvailles en famille pour certains mais pour d'autres, elles accentuent le sentiment d'isolement et de solitude. Pour les écouter, comme toute l'année, l'association SOS Amitié reste mobilisée. Partout en France, vous pouvez les appeler le 09 72 39 40 50, si vous vous sentez seul ou avez des idées noires. Au bout du fil, à toute heure du jour et de la nuit, il y a un écoutant bénévole qui est là pour vous répondre.

Seulement de l'écoute

Les échanges sont anonymes, sans jugements et sans conseils. Il y a seulement de l'écoute. Mais forcément certains appels marquent l'esprit plus que d'autres. "C'était un homme qui appelait parce qu'il avait envie de violer sa fille, raconte Nic. Il voulait avoir des relations sexuelles avec sa fille alors que cet enfant avait 11-12 ans. Je me suis dit que c'était mieux qu'il appelle SOS Amitié plutôt qu'il viole sa fille et s'il appelait je me disais qu'il avait envie qu'on l'empêche, qu'on l'écoute."

Malgré tout, Nic garde le même enthousiasme depuis dix ans : "Il y a des écoutes formidables qui peuvent mal commencer. La personne appelle en pleurs, en sanglots, en détresse absolue. Et puis, peu à peu, l'angoisse se desserre et finalement, c'est magique dans cas-là, ça se termine par une forme de complicité, de sourire et même de rire partagé. Ça, c'est formidable."

On ne devient pas "écoutant" du jour au lendemain. Avant d'être prêt à affronter toutes ces histoires qui vont de la solitude jusqu'aux envies de suicide, l'association dispense à ses bénévoles une formation d'au moins quatre mois avec des psychologues et des psychiatres. L'association recrute en ce moment des bénévoles et lance un appel aux dons sur son site internet sos-amitie.com.

Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d'un membre de votre entourage, il existe des services d'écoute anonymes. La ligne Suicide écoute est joignable 24h/24 et 7j/7 au 01 45 39 40 00. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.