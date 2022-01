Suède : des drones aperçus au dessus de deux centrales nucléaires

Des drones ont été aperçus au-dessus des centrales nucléaires suédoises de Forsmark (est) et d'Oskarshamn (sud-est), a annoncé la police du pays (en suédois), samedi 15 janvier. Dans le premier cas, les faits se sont produits vendredi soir, à quelque 140 kilomètres au nord de Stockholm. Les autorités ont survolé la zone en hélicoptère et les hommes dépêchés sur place ont vu "le drone se déplacer autour de Forsmark pendant un moment avant de disparaître vers Gräsö (à l'est de la centrale). La police [a continué] d'essayer de localiser le drone, y compris avec son propre drone, mais sans succès", a expliqué la police sur son site.



"Rien n'indique que le drone ait lâché quelque chose sur la zone ou qu'il ait atterri", a-t-elle précisé. Quant à l'intrusion sur le site d'Oskarshamn, les autorités n'ont fourni aucun détail. Des enquêtes préliminaires, conduites au niveau régional, ont été ouvertes, mais aucune interpellation n'a été réalisée, à ce stade, dans ces deux affaires.

Des militaires déployés sur l'île de Gotland

"Ce sont des événements extrêmement graves. Nous enquêtons sur un lien possible, par le biais de la coordination nationale, entre les incidents", a déclaré Petra Blomqvist, porte-parole de la police, citée par la télévision publique.

Selon la presse locale, des "objets" ont également été aperçus dans les airs aux abords de la centrale nucléaire de Ringhals (ouest) et de la centrale déclassée de Barsebäck (sud), sans qu'aucune intrusion ne soit pour l'heure confirmée. Ces incidents interviennent après le déploiement de véhicules blindés et de dizaines de militaires armés dans les rues de Visby, ville portuaire située sur l'île de Gotland, en mer Baltique – une initiative inhabituelle prise en réponse à "l'activité russe" accrue dans la région. Les effectifs ont depuis été renforcés sur l'île tandis que des troupes ont été aperçues, samedi, à Oskarshamn.