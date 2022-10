Nucléaire : la grève pour les salaires se poursuit et gagne peu à peu du terrain dans les centrales

Le mouvement s'étend peu à peu. Plusieurs centrales nucléaires, en grève pour une revalorisation des salaires, ont reconduit leur mouvement pour le week-end, vendredi 14 octobre, a appris l'AFP auprès de la CGT.

Plusieurs centrales nucléaires sont confrontées depuis plusieurs semaines à des mouvements de grèves pour les salaires, parmi lesquelles Tricastin (Drôme), Cruas (Ardèche), Bugey (Ain) et Cattenom (Moselle). Jeudi, la centrale de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest, a rejoint la mobilisation. La centrale de Belleville-sur-Loire (Cher) a rejoint la mobilisation "depuis ce matin", a précisé vendredi à l'AFP Virginie Neumayer, de la FNME-CGT.

Ce mouvement vise à faire pression sur les négociations salariales des entreprises du secteur de l'énergie, et notamment EDF, où une première réunion est prévue mardi.

Des opérations de maintenance retardées ?

A ce stade, cette grève n'a pas d'incidence pour le grand public et pèse essentiellement sur les finances d'EDF. Elle pourrait toutefois "impacter le calendrier" de remise à disposition de tranches nucléaires sur le réseau. La plupart des centrales en grève sont en effet soumises à des opérations de maintenance, a précisé Claude Martin, de la FNME-CGT.

"Il y a des tranches qui sont en phase de rechargement, suite à des révisions et donc elles sont censées revenir sur le réseau rapidement, mais actuellement, la grève percute ces redémarrages", a poursuivi Claude Martin. Ce dernier a mis en garde sur l'incidence que cela pourrait avoir sur la quantité d'énergie disponible en France en janvier et février, lors de la période la plus froide de l'hiver.