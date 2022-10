Des centrales nucléaires touchées par des grèves pour les salaires

Plusieurs centrales nucléaires connaissent, mercredi 12 octobre, des mouvements de grève pour une revalorisation des salaires. Ils pourraient causer des retards dans les travaux préalables au redémarrage de certains réacteurs.

La centrale de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest, devrait y prendre part à partir de jeudi. Les employés, en grève à l'appel de FO et de la CGT pour réclamer une augmentation de 5% de leur salaire brut, menacent de retarder le raccordement au réseau d'un des six réacteurs de 900 MW, qui sera arrêté ce week-end pour maintenance annuelle et doit être relancé avant la fin de l'année.

"Un impact sur certains travaux de maintenance"

Selon le secrétaire Force ouvrière du comité social et économique, Franck Redondo, un tel retard n'aurait pas de conséquences sur les particuliers, mais entraînerait "des coupures" dans les entreprises. "Les grèves peuvent avoir un impact sur certains travaux de maintenance", a affirmé EDF à l'AFP, sans être en mesure dans l'immédiat d'évaluer si le calendrier de retour au réseau de ces installations serait affecté par ces mouvements. Le cas échéant, l'entreprise serait tenue de le communiquer.

D'autres centrales connaissent des mouvements de grève depuis plusieurs semaines, à l'appel d'intersyndicales, également pour obtenir des revalorisations de salaires et une prise en compte de l'inflation.