Info franceinfo Un salarié d'EDF contaminé par une particule radioactive à la centrale de Cruas-Meysse en Ardèche

Un salarié d'EDF a été contaminé fin août par une particule radioactive à la centrale de Cruas-Meysse en Ardèche, révèle franceinfo samedi 4 septembre. Cette contamination est jugée ponctuelle. Mais, chose rare, elle a été classée de niveau 2 par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Cette contamination a eu lieu le 24 août lors de travaux d'entretien. L'intervention n'est pas classée à risque. Deux salariés d'EDF entrent dans le bâtiment du réacteur numéro de deux de la centrale de Cruas, qui en compte quatre, le réacteur étant à l'arrêt. Il s'agit de vérifier d'éventuelles fuites sur une tuyauterie d'air non radioactif. Mais une fois l'intervention effectuée, l'un des agents est stoppé en passant les contrôles à la sortie de la zone nucléaire du bâtiment. Il a été contaminé par une particule radioactive qui est venue se coller sur sa nuque pendant son travail. Contrairement aux mains, aux pieds ou parfois aux genoux, cette partie du corps n'est pas examinée lors des contrôles intermédiaires aux sorties de chaque local.

Le salarié ne doit pas travailler en zone nucléaire pendant 12 mois

Le salarié a été pris en charge et douché au service médical. Mais la dose reçue a été jugée assez importante pour lui interdire de travailler en zone nucléaire pendant 12 mois et pour classer l'incident en niveau 2 par l'ASN. Malgré les recherches effectuées par les équipes de la centrale, les causes de la contamination restent à ce jour inconnues. EDF a lancé des investigations approfondies. L'entreprise a deux mois pour remettre un rapport à l'ASN et faire des propositions pour éviter que l'incident ne se reproduise.

Le 24 août, aucun autre salarié n'a été touché. Mais il s'agit du deuxième avertissement de l'année adressé par l'ASN à la centrale de Cruas-Meysse. Le gendarme du nucléaire lui avait déjà demandé d'accentuer ses efforts de sécurité radiologique et de mieux veiller à la propreté radiologique des installations.

Cet incident de contamination est le quatrième depuis fin juillet en France. Les précédents ont eu lieu à Cattenom (Moselle), Fessenheim (Haut-Rhin) et Saint-Laurent des Eaux (Loir-et-Cher), mais ils ont été moins graves que celui de Cruas-Meysse. L'été est la période la plus sensible sur les contaminations radioactives, car c'est la principale saison d'arrêt des réacteurs pour leur entretien. Des milliers de techniciens interviennent dans les zones nucléaires des centrales, multipliant les risques. Jusqu'ici, l'ASN n'a pas repéré de cas de contaminations multiples ou récurrentes.