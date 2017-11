Des militants de Greenpeace s'introduisent dans la centrale de Cruas-Meysse, en Ardèche

Plusieurs militants de Greenpeace se sont introduits mardi 28 novembre sur le site de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, en Ardèche, indique l'ONG de défense de l'environnement. Les activistes ont fait irruption sur les lieux vers 6h20, et certains d'entre eux se sont suspendus à l'un des bâtiments.

"Nous voulons pointer du doigt les failles de sécurité des piscines d'entreposage du combustible usé qui sont conçues comme des bâtiments classiques avec une faible résistance. Il suffirait de faire un trou pour avoir un feu de combustible", a expliqué à l'AFP Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire et qui est sur place.

"Ce matin, à 6h20, 22 militants de Greenpeace, répartis en trois équipes, ont pénétré par trois entrées différentes" sur le site, a expliqué sur franceinfo Yannick Rousselet, qui est lui-même sur place. "Le groupe qui était au Sud est monté sur un promontoire, qui est l'entrée de la piscine du réacteur sud. Une deuxième équipe a fait la même chose au Nord", a-t-il poursuivi. Une autre équipe est allée à la rencontre des gendarmes pour expliquer l'action de Greenpeace. Les membres de l'ONG ont été interpellés.

"Ils sont restés en dehors de la zone nucléaire", selon EDF

Peu avant 8 heures, quatre militants étaient toujours suspendus le long de l'enceinte d'une piscine : deux le long du mur à 12 mètres du sol, deux sur un fronton.

L'objectif de cette action était de pointer les failles de sécurité "des piscines d'entreposage du combustible usé". "Comme vous le savez, nous avons publié un rapport" sur le sujet, mais "rien n'a bougé", a constaté Yannick Rousselet, dénonçant "la très mauvaise volonté d'EDF". "On a décidé de continuer de mettre la pression", a-t-il souligné. "Ces bâtiments sont ceux qui contiennent le plus de radioactivité dans une centrale nucléaire, ils ne sont pas assez protégés face au risque d'attaques extérieures", ajoute l'ONG dans un communiqué.

EDF a confirmé cette intrusion, dans un communiqué. "L’intrusion a immédiatement été détectée par les équipes de sécurité du site et le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie les a interceptés et mis sous contrôle", ajoute le communiqué. Selon EDF, "les intrus sont restés en dehors de la zone nucléaire" et "cette intrusion n’a eu aucun impact sur la sûreté des installations". Une affirmation qui fait bondir Greenpeace : "Quand on est au pied des bâtiments nucléaires, réacteurs ou piscines, on est dans une zone nucléaire. Point barre."