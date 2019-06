Nord : les futurs parents apprennent les bons gestes à avoir

Cette chambre peut sembler idéale pour un bébé. Pourtant, elle est truffée de pièges, comme par exemple la présence d'une couverture dangereuse pour les tout jeunes enfants. Ici à Denain, dans le Nord, les parents sont ainsi sensibilisés aux dangers qui guettent les nouveau-nés. Choix des peintures, pollution de l'air, comestiques, tout y passe.

Des cours complets

"Moi je suis complètement perdu, quand on a été voir pour les produits il y avait tellement de choix, tellement de marques", témoigne un futur papa, heureux d'avoir appris quels sont les produits à privilégier pour son bébé. Depuis son ouverture il y a six mois, ce cours est complet. Et pour celles qui n'ont pas pu suivre le cours, la leçon se donne aussi en personne dans la chambre. Prochain objectif, former tout le personnel à cette chambre pédagogique, afin que tous les futurs parents y passent au moins une fois pendant leur séjour.

