Naissance : un lit familial à la maternité

Des parents au comble du bonheur avec leur petite Élisa, dans cette maternité de Grenoble (Isère). D'autant plus heureux qu'ils ont pu passer ensemble la première nuit après l'accouchement dans ce lit double médicalisé. Question de confort, et aussi d'égalité. "C'est vraiment un dispositif qui permet au papa de jouer son rôle en alternance avec la maman", souligne le père de l'enfant.

Lits simples et lits d'appoint restent la norme

Pour leur premier enfant, il y a trois ans, le papa avait eu droit à un lit d'appoint. Rien à voir avec cette nouvelle expérience, qui comporte aussi bien d'autres bienfaits. "On considère qu'après un accouchement, alors que c'est l'instant où, vraiment, l'hormone du lien, qu'on appelle l'ocytocine, est délivrée en quantité astronomique, on se dit qu'il faut vraiment continuer à maintenir ce lien et que le papa puisse continuer à être collé, serré contre sa compagne et pouvoir admirer sa petite merveille à côté sans être dans un lit d'appoint ou sans avoir l'obligation de rentrer chez lui", explique Alexandra Licina, sage-femme. Dans la majorité des chambres, lit simple et lit d'appoint restent la norme. Mais la maternité aimerait passer de deux à neuf lits doubles.

