A Amsterdam, des affrontements éclatent entre des policiers et des manifestants propalestiniens

Des affrontements ont éclaté entre la police et des manifestants à l'université d'Amsterdam (UvA), mercredi 8 mai, où des étudiants appellent depuis lundi à ce que l'institution rompe tout lien avec Israël en raison de son offensive militaire à Gaza. Des images diffusées par la chaîne locale AT5 ont montré des dizaines de policiers anti-émeutes arrêtant des manifestants alors que de telles mobilisations se multiplient un peu partout en Europe, suivant l'exemple des Etats-Unis.

Des organisateurs et la direction de l'UvA étaient en pourparlers mercredi. Ces discussions n'ont abouti à rien, ont déclaré les manifestants au média public NOS. "La police commence à dégager les barricades qui ont été dressées sur le terrain", a déclaré la police d'Amsterdam sur le réseau social X. "L'opération a été autorisée par la maire", ont ajouté les forces de l'ordre, précisant que l'UvA a porté plainte pour trouble à l'ordre public et destruction de biens. La police a également déclaré que les manifestants ne sont pas uniquement des étudiants, et que des personnes "non-affiliées à l'université (...) cherchaient délibérément à entrer en conflit avec la police".

Un débat d'urgence au conseil municipal

Des images diffusées sur AT5 ont montré la police arrêtant certains manifestants, et poussant à l'aide d'une pelleteuse des barricades faites de pierres et palettes, entre autres, dans un canal. Plusieurs centaines de manifestants sur le site Binnengasthuis de l'UvA ont notamment scandé "Shame on you", "Free Free Palestine", "Boycott Israel" ou encore "Stop genocide" au rythme de tambours. Un petit groupe, de l'autre côté du canal, était encerclé par la police. Un manifestant a échappé aux forces de l'ordre en sautant dans un canal après avoir sauté sur une pelleteuse.

Les manifestants avaient occupé une autre partie du terrain lundi midi, d'où ils ont été évacués avec violence aux premières heures mardi. Quelque 140 personnes ont été arrêtées. Des manifestants sont revenus sur le site de l'université mardi. Des centaines de manifestants se sont également rassemblés sur le campus de l'université d'Utrecht, selon les médias locaux, et le conseil municipal d'Amsterdam doit tenir vendredi un débat d'urgence sur les manifestations en cours.