Loi "anti-casseurs" : le gouvernement réfléchit à un "délit de construction de barricades"

Le gouvernement réfléchit à reproposer une loi "anti-casseurs", invalidée en partie par le Conseil constitutionnel en 2019, a appris franceinfo mercredi.

Le gouvernement réfléchit à un "délit de construction de barricades", a appris franceinfo mercredi 3 mai de sources gouvernementales. Cette réflexion s'inscrit dans les discussions sur une loi "anti-casseurs". Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a indiqué mercredi après le Conseil des ministres que le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux allaient "travailler ensemble" sur ce texte d'ici à "la fin de la semaine".

L'État doit "garantir la sécurité des manifestants" et "mettre hors d'état de nuire ceux qui sont là pour tuer et casser", a ajouté Olivier Véran. "Faut il une loi ou non ?", s'interroge le porte-parole du gouvernement. "Ce qui est sûr c’est qu’il faut améliorer la situation", insiste-t-il.

En 2019, le Conseil constitutionnel n'avait validé qu'une partie de la loi "anti-casseurs". Les Sages avaient censuré la mesure permettant aux préfets de prononcer des interdictions administratives de manifester. Selon les informations de franceinfo, le gouvernement réfléchit à comment reproposer ce type de mesures.