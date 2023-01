Vols dans le port de Marseille : trois hommes placés en détention provisoire, un quatrième placé sous contrôle judiciaire

Trois hommes ont été placés en détention provisoire, soupçonnés d'avoir réalisé de nombreux vols de fret dans le port de Marseille.

Trois hommes soupçonnés d'avoir commis de nombreux vols de fret au sein de conteneurs dans le port de Marseille ont été placés en détention provisoire vendredi à l'issue de leur présentation à un juge d'instruction, a appris ce samedi 21 janvier franceinfo de source proche du dossier.

Un quatrième homme, présenté ce vendredi devant un juge d'instruction, a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire strict. Ces quatre hommes, deux dockers et deux chauffeurs routiers âgés de 22 à 49 ans, sont soupçonnés d'avoir commis de nombreux vols de fret au sein de conteneurs dans le port de Marseille pour un préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros.

300 000 euros et huit voitures retrouvés

Six autres hommes, qui avaient été interpellés ce mardi dans le cadre de cette information judiciaire ouverte pour "vol en bande organisée", "recel en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs" après un signalement interne dans le port, ont été remis en liberté en attente de jugement.

Lors des nombreuses perquisitions aux domiciles de ces dix suspects, les enquêteurs avaient découvert "plus de 300 000 euros en numéraire", "des montres et bracelets de luxe", "huit véhicules dont des véhicules de collection et de luxe", avait expliqué ce vendredi le parquet de Marseille à franceinfo.