"Je pense au garde des Sceaux, mais je pense surtout à ses prédécesseurs, Mesdames Taubira et Belloubet, pour qui finalement, la sanction, c'est un gros mot, et la prison, c'est le mal. C'est quelque chose que je ne partage pas", déclare sur franceinfo dimanche 30 mai Frédéric Péchenard, ancien patron de la police nationale, vice-président de la région Ile-de-France, et tête de liste "Libres !" à Paris pour les régionales.

"Je pense qu'Éric Dupond-Moretti fait tout aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes incarcérées", poursuit l'ancien patron de la police nationale. "Je ne suis pas un fanatique de la prison à tous crins, mais je suis persuadé que si on veut faire baisser la délinquance et la violence dans notre pays, il faut une réponse systématique et rapide."

"Toute ma vie de policier, j'ai entendu dire que les policiers arrêtent, et que les magistrats relâchent, c'est faux. Les policiers arrêtent, les magistrats condamnent", affirme Frédéric Péchenard. "Ce qui pose un problème dans notre pays, c'est l'exécution de la peine. Et contrairement à ce que l'on veut nous faire croire aujourd'hui, l'antagonisme il n'est pas entre les policiers et les magistrats. Pendant 25 ans j'étais à la police judiciaire et tous les jours j'ai travaillé avec des magistrats. Il y a entre eux une certaine idée de la sécurité de droite et une certaine idée de la sécurité, disons de gauche".