VIDEO. "Etre juge aux affaires familiales, c'est être au plus près de la vie des gens", dit Cécile Mamelin, JAF à Béthune

Le nombre de couples qui se séparent a augmenté de plus de 60% en quinze ans. Et les ex se disputent souvent ce qui leur reste de plus précieux en commun : les enfants. Le travail de la juge aux affaires familiales est notamment d’aider à renouer le fil, apaiser les tensions, trouver des solutions… Extrait du magazine "13h15 le samedi".

France 2 France Télévisions "Si monsieur voulait s’expliquer, j’aurais tendance à dire d’abord que les absents ont toujours tort. S’il entendait faire une demande de résidence habituelle des enfants, il serait venu aujourd’hui s’expliquer et aurait pris un avocat. Madame, voulez-vous ajouter autre chose ? Non ? Décision la semaine prochaine…" Cécile Mamelin est juge aux affaires familiales (JAF) à Béthune, dans le département du Pas-de-Calais. Dans son bureau du tribunal, elle a devant elle ce jour-là une maman qui se sépare du père de ses enfants. Et quand les couples explosent, c’est bien la garde des enfants que les ex-époux se disputent le plus… "Ce n’est pas que pour dire le droit" "Une fois que vous aurez la décision, j’espère que vous pourrez récupérer les enfants autrement qu’en allant à l’école, ce qui n’est pas la meilleure façon. J’espère que monsieur s’y pliera et qu’il n’y aura pas de difficultés. Si ça ne se passe pas bien, vous serez obligée de faire malheureusement appel aux forces de l’ordre", précise la JAF à la femme assistée de son avocat. "Il faut toujours garder présent à l’esprit que c’est leur affaire, leur dossier, explique-t-elle au magazine "13h15 le samedi" (replay). Je suis juge aux affaires familiales et ce n’est pas que pour dire le droit. C’est pour écouter les gens, comprendre leur vie, faire un mélange avec ce qu’ils vivent avec leurs enfants, ce que demande la société, ce que le droit dit, mais aussi ce que disent l’éducatif, le social, la psychologie… C’est vraiment être au plus près de la vie des gens". A lire aussi "13h15 le samedi". "Je t’aime, moi non plus"

"13h15 le dimanche". "Sous emprise". L'Amérique des gourous

"13h15 le dimanche". Le périple de Lucien

13h15 du dimanche 21 juillet 2019

"13h15 le samedi". "Sous emprise". L'Ordre du temple solaire