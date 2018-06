Une importante plateforme illégale, active sur le "dark web", a été démantelée

Le forum "Black Hand" proposait à la vente de nombreux produits et services illicites (stupéfiants, armes, faux papiers, données bancaires volées...).

L'opération, "hors norme" a été menée par les douanes. L'une des plus importantes plateformes illégales actives en France sur le "dark web" a été démantelée, a annoncé samedi 16 juin le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Le forum "Black Hand" ("La main noire"), actif dans la partie de l'internet non référencée par les moteurs de recherche, proposait à la vente depuis plus de deux ans de nombreux produits et services illicites (stupéfiants, armes, faux papiers, données bancaires volées...), selon le communiqué du ministre.

Plus de 3 000 membres

La principale administratrice du site et "plusieurs autres personnes ont été interpellées" tandis que du matériel informatique et plusieurs documents d'identité falsifiés ont été découverts lors de cette opération menée mardi 12 juin par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) dédiée à la lutte contre la fraude sur Internet.

Près de 4 000 euros en liquide et environ 25 000 euros dans diverses monnaies virtuelles ont également été saisis. Les enquêteurs ont aussi pu accéder au contenu du serveur de "Black Hand" et procéder à la saisie massive des données. Selon les premiers éléments de l'enquête, plus de 3 000 personnes étaient inscrite sur ce forum, "confirmant ainsi le caractère très actif de ce forum français". L'enquête, qui se poursuit, a été confiée à l'Office central de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC).