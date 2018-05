Un professeur de natation condamné à 18 mois de prison ferme après la mort d’une étudiante

En janvier 2016, une étudiante en licence des métiers du sport s’était noyée alors qu’elle était sous la surveillance de cet enseignant de 56 ans.

Un professeur de natation de 56 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme mardi 15 mai, au tribunal correctionnel de Reims, selon nos confrères de France Bleu Champagne-Ardenne. En janvier 2016, Marine, une étudiante en deuxième année de Staps (licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives) s’était noyée pendant un exercice d’apnée dans une piscine de Reims alors qu’elle était en principe sous la surveillance de cet enseignant.

Le professeur envoyait des textos à sa maîtresse

Les juges ont estimé que l’enseignant n’était pas bien placé pour surveiller le cours. Il était d’ailleurs en train d’échanger des sms avec sa maîtresse. "Vous aviez peut-être autre chose à faire à ce moment-là", lui a lancé le président du tribunal. L’homme n’a pas remarqué que la jeune femme n’était pas remontée à la surface et n’a pas non plus recompté ses élèves à la fin du cours.

Le professeur a reconnu ses erreurs : "Je ne me vois pas enseigner à nouveau la natation. Je ne me remettrai jamais de ce drame et je tiens à m'excuser", a-t-il déclaré. Une autre audience doit avoir lieu en septembre prochain pour décider d'un éventuel dédommagement financier pour la famille de la victime. La peine de l’enseignant pourrait être aménagée d’après France Bleu.