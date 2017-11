Un accusé du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie affirme avoir pris du poison après l'annonce du jugement

L’audience du jugement dans le procès en appel de six anciens dirigeants et chefs militaires des Croates de Bosnie devant le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a dû être interrompue, mercredi 29 novembre en fin de matinée. La raison : l'un des accusés a "pris du poison" après la confirmation de sa condamnation à 20 ans de prison, rapporte un avocat présent dans la salle.

"Praljak n'est pas un criminel !"

Slobodan Praljak, 72 ans, a crié "Praljak n'est pas un criminel !" avant de sortir une fiole de sa poche et d'en avaler le contenu devant les caméras qui filmaient. Il a alors déclaré : "Je viens de boire du poison. Je m'oppose à ce jugement." Des soignants ont rapidement pris en charge Slobodan Praljak. Des journalistes de l'AFP ont vu une ambulance arriver devant le tribunal basé à La Haye (Pays-Bas), et un hélicoptère survolait la zone. L'homme est toujours en vie et reçoit des soins médicaux.

L'homme était accusé, notamment, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, commis lors de la guerre en Bosnie (1992-1995). Le conflit a fait plus de 100 000 morts et plus de 2 millions de déplacés.