Témoignages Adolescente tuée dans le Lot-et-Garonne : "Tout le collège doit être terrifié", confie un camarade de Vanessa

Vanessa, une adolescente de 14 ans enlevée à la sortie de son collège à Tonneins puis violée et tuée vendredi. Une cellule psychologique est mise en place dès ce lundi matin pour les élèves de l'établissement.

Vanessa était en 4ème 4. "Une bonne amie", discrète, gentille, disent ses professeurs. Devant le collège Germillac à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, il y a de plus en plus de roses blanches accrochées aux grilles. Ses camarades viennent rendre hommage avec des petits mots jeté sur le papier. "J'ai écrit : 'Repose en paix et j'espère que tu es bien où tu es'", décrit une camarade en classe de 5ème.

Une cellule psychologique mise en place lundi 21 novembre au collège de Tonneins après le meurtre de Vanessa, une adolescente de 14 ans enlevée à la sortie de l'établissement vendredi. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard dans une maison inoccupée à une quinzaine de kilomètres à Birac-sur-Trec. Un homme de 31 ans placé en garde à vue, a avoué l'avoir tuée et violée. Cet intérimaire de nationalité française est déjà connu de la justice pour des faits d'agression sexuelles comis alors qu'il était mineur. Il n'était astreint à aucune mesure de suivi judiciaire.

Le suspect dans la mort de la jeune Vanesa, 14 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineure.



Les grands parents, les parents d'élèves sont là aussi bouleversés. "Je n'accepte pas ce qu'il vient de se passer, c'est tout, c'est horrible", déclare une femme en larmes. Les familles sont inquiètes. "J'ai interdit à ce que mon fils puisse sortir seul du collège", confie une mère d'élève.

"Pourquoi ?"

Alex, 14 ans, va au même collège que Vanessa, il l'a connaissait. Il nous accueille chez lui. "Tout le collège doit être terrifié. On peut avoir peur de ce qu'il va nous arriver", raconte l'adolescent.

Sa mère Josie est très émue. "Je suis maman. Je n'ose même pas me mettre à la place de la maman. Je n'ose même pas parce que je ne voudrais pas y être...", dit-elle. "Pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ?", demande Alex qui souhaite du courage à la famille de Vanessa. "On essaye de les soutenir au maximum".