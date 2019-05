VIDEO. Tariq Ramadan : le diable au corps

Son charisme et son sens de la répartie en avaient fait un bon client des plateaux de télévision. On aurait pu le croire au-dessus de tout soupçon... Poursuivi par plusieurs femmes françaises, suisses et américaines pour agressions sexuelles et viols, le célèbre islamologue Tariq Ramadan est actuellement mis en examen et dans l'attente de son procès. "Complément d'enquête" revient sur le parcours fulgurant d'un personnage sulfureux qui se présente toujours comme un homme de foi.

Un double visage

Le magazine retrace l'histoire d'un homme qui toute sa vie s'est érigé en modèle pour sa communauté, mais cacherait, selon ses accusatrices, un double visage. En recueillant les témoignages de plusieurs d'entre elles, mais aussi de l'un de ses anciens amis intimes, les journalistes du magazine ont tenté d'y voir plus clair dans un dossier complexe.

Un reportage diffusé dans "Complément d'enquête" le 23 mai 2019.