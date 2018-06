Nouvelle accusation de viols : Tariq Ramadan devant le juge

Tariq Ramadan est arrivé aux alentours de 10 heures ce mardi 5 juin au palais de justice de Paris. Son audition a débuté quelques minutes plus tard en présence de son avocat, Emmanuel Marchini. "Ce dernier va l'assister tout au long de cet interrogatoire approfondi prévu pour durer au moins jusqu'à la fin de la journée", prévient le journaliste Clément Weill-Rayal en direct du palais de justice de Paris.

Une défense basée sur les incohérences

Maitre Marchini n'a fait aucune déclaration lors de son arrivée dans le Palais de justice. "Tout va se jouer dans le bureau du juge. C'est la première fois que Tariq Ramadan est auditionné sur le fond du dossier. Il est déjà mis en examen pour deux viols et il pourrait être mis en examen dans une troisième affaire.Tariq Ramadan réfute ses affirmations et Me Marchini va tenter d'exploiter toutes les contradictions voire les incohérences de lieux ou de dates", conclut Clément Weill-Rayal.

Le JT

Les autres sujets du JT