Le ministre de l'Education nationale affirme que "plusieurs dizaines" d'auteurs de ces fausses alertes ont été interpellés.

Depuis plusieurs jours et les attentats d'Arras et Bruxelles, les alertes à la bombe se multiplient dans les établissements scolaires. Selon Gabriel Attal, invité de France 2, jeudi 19 octobre, "depuis la rentrée, on en est à 299 fausses alertes à la bombe qui ont été adressées à des établissements scolaires. C'était 75 rien qu'aujourd'hui. Ça avait commencé avant l'attentat d'Arras, mais on voit qu'il y a eu un grand nombre ces derniers jours", a déclaré le ministre de l'Education nationale.

"Plusieurs dizaines" des auteurs de ces fausses alertes "ont déjà été interpellées", a-t-il ajouté. "Il s'agit parfois d'élèves de onze ans, douze ans, treize ans ou quatorze ans."

Mais les fausses alertes à la bombe ne concernent pas que les établissements scolaires. Aéroports, gares, établissements culturels... "Il y a eu 18 interpellations par les services de police depuis les 48 dernières heures, essentiellement des mineurs", a déclaré Gérald Darmanin sur BFMTV, jeudi soir. Ces personnes interpellées sont présentées "en ce moment à la justice", ajoute le ministre de l'Intérieur.