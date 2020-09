Saône-et-Loire : une fausse médecin placée en garde à vue

En Saône-et-Loire, une fausse médecin de 36 ans a été placée en garde à vue. Depuis mai, elle a reçu des centaines de patients dans un centre médical Filieris. La direction, qui ne s'est doutée de rien, a porté plainte. Le mari de Régine Gauthier était un des patients de cette femme. Il est en réanimation depuis six semaines à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Selon elle, c'est la faute de l'incompétence de cette fausse médecin. "Je ne lui pardonnerai jamais, je ne souhaite qu'une chose, c'est que s'il y a un procès, je me trouve en face d'elle", déclare-t-elle à France 3.



La fausse médecin risque cinq ans de prison

L'Ordre des médecins de Saône-et-Loire avait délivré une plaque officielle à cette femme. Eux aussi ont été dupés. Selon son avocat, Me Alain Guignard, son état de santé pourrait être le cœur du problème. "C'est une altération du discernement, elle n'est pas consciente des conséquences", explique-t-il. Une enquête a été ouverte par le parquet pour exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires et faux et usage de faux. Elle risque cinq ans d'emprisonnement.





