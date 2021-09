Disparition de Mathis Jouanneau : dix ans après, le mystère persiste

Depuis dix ans, Mathis est introuvable. Le petit garçon de huit ans avait été enlevé à Caen, par son père qui a fini par être arrêté, mais n'a jamais révélé la moindre information sur l'endroit où se trouvait son fils. Plus les années passent, plus la situation est dure à assimiler : "Il ne faut pas trop que je me dise que ça fait dix ans, pour éviter de désespérer de retrouver un jour Mathis", déclare sa mère Nathalie Barré.

Stéphane Jouanneau refuse de dire où se trouve Mathis

Ce drame familial survient en septembre 2011. Stéphane Jouanneau, divorcé de son épouse, enlève son fils de huit ans. Le père de Mathis est arrêté trois mois plus tard sans le petit garçon, et refuse de dire où il se trouve : "Il a toujours dit qu'il ne donnerait pas le nom des personnes à qui il a confié Mathis parce que ces gens qui avaient fait confiance", déclare Véronique Demillière, l'avocate de Stéphane Jouanneau. Si plusieurs pistes ont été explorées, le mystère reste entier sur la disparition de Mathis, aujourd'hui âgé de dix-huit ans.