Procès du 13-Novembre : le journal de bord d'un ex-otage du Bataclan, semaine 24

Depuis le 8 septembre 2021 le procès des attentats du 13-Novembre se tient à Paris. David Fritz-Goeppinger, victime de ces attentats est aujourd’hui photographe et auteur. Il a accepté de partager via ce journal de bord son ressenti, en image et à l'écrit, durant les longs mois que durent ce procès fleuve, qui a débuté le mercredi 8 septembre 2021 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Voici son récit de la 24e semaine d'audience.

Le retour de la juge d'instruction belge, Isabelle Panou

Mercredi 6 avril. Dernier jour de déposition des enquêteurs belges à la barre. Demain, nous entendrons Isabelle Panou, qui est déjà venue en septembre présenter l’enquête belge sur les attentats du 13 novembre. À l’époque, nous sommes beaucoup à avoir apprécié son exposé et j’admets avoir hâte de la retrouver demain pour enfin clôturer l’intervention des autorités belges. Ces derniers mois, les déposition de ces derniers ont été grandement critiquées (y compris par moi), tantôt sur le fond – réponses partielles, cloisonnement inexpliqué, témoignage depuis une pièce où d’autres personnes dont nous ne connaissons pas l’identité sont présentes – que sur la forme – voix monotones, présentations peu rythmées, réponses partielles… Finalement, et même si j’ai l’impression que cet avis est partagé par une grande partie des victimes, j’ai conscience que sans l’intervention et la coopération de la justice belge depuis plusieurs années, nous n’aurions tout simplement aucun élément dans le dossier.

Je suis dans la salle des pas perdus lorsque l’audience reprend et je m’engouffre dans la salle des criées. Sur la toile de projection, on retrouve l’habituelle configuration de vidéoconférence, le bureau belge en U inversé en haut et les documents exposés en dessous.

Le policier commence par présenter la fuite d’un des accusés absent à l’audience : Ahmed Dahmani. L’homme, incarcéré en Turquie (et dont la remise à la justice française est restée sans réponse) est l’un des témoins clé du dossier français des attentats. Connu de la justice belge (et européenne) pour divers délits et ami proche de deux frères Abdeslam et de Mohamed Abrini, il quitte le territoire belge la nuit suivant les attentats du 13-Novembre. Avant cette fuite, l’accusé absent rencontre un autre témoin clé des attentats : Ayoub Bazarouj (dont les deux frères sont en Syrie, dans les rangs de l’État Islamique.) Au sujet de cette rencontre, l’enquêteur projette des photographies tout en détaillant la scène. Sur ces images, issues des caméras de vidéosurveillance du bar le Time Out (lieu où une grande partie des accusés ont leurs habitudes avant les attentats), nous retrouvons Ahmed Dahmani et Ayoub Bazarouj accoudés au bar. Il est 21 heures. Les deux hommes consultent une tablette et des téléphones portables, l’enquêteur précise que ces appareils n’ont jamais été retrouvés. Photo suivante, à 21h13, les protagonistes s'enlacent et semblent exulter. C’est à cette heure-là qu’à des centaines de kilomètres de là, a lieu au Stade de France la première explosion.

La trace d’Ahmed Dahmani reprend plusieurs heures après, à l’aéroport d’Amsterdam, où l’homme prend un vol en direction d’Antalya. Retrouvé par les autorités turques, il sera arrêté le 16 novembre, à son hôtel. Le même jour, ses deux passeurs seront eux-mêmes arrêtés. Dans la voiture, un faux passeport syrien avec la photographie d’Ahmed Dahmani. L’homme prétend dans un premier temps être en vacances mais admettra finalement sa fuite aux enquêteurs disant qu’il “voulait aider” la population syrienne. Mais il niera toute implication ou adhésion personnelle aux thèses de l’EI. Dans les faits, l’homme fait partie de l’entourage de nombreux protagonistes liés aux attentats et des documentations liées à l’État Islamique ont été retrouvées chez lui et dans son téléphone portable. En entendant l’enquêteur belge, je réalise à quel point l’absence de cet accusé à l’audience crée un vide. Aurait-il pu aider à la manifestation de la vérité ?

La cour interroge ensuite l’enquêteur belge, puis le parquet. Maître Rimailho commence le tour de questions des parties civiles et revient sur les photographies projetées par l’enquêteur et la téléphonie entourant l’accusé absent. J’écoute peu la suite de l’échange, le président annonce la suspension habituelle.

Gwendal vient à ma rencontre en me tendant un micro Zoom et me dit qu’il est à son frère, mais que l’outil pourrait m’aider à enregistrer mes “bruits de couloir”.

Au moment de la reprise, le Président annonce à l’enquêteur belge : “C’est la dernière déposition de la police fédérale belge, allez-y monsieur, on vous écoute !” L’enquêteur projette son plan de présentation. Premier point : “Ralliement Henri-Berger”. Pour rappel, l'appartement situé rue Henri-Berger à Schaerbeek, en Belgique, est l’une des caches de la cellule terroriste derrière les attentats du 13-Novembre. Sur sa diapositive, le policier affiche une frise chronologique et une photographie de Mohamed Abrini en ajoutant que l’accusé est allé dans cette cache le soir des attentats, faits corroborés par les proches de Mohamed Abrini : “On ne l’a plus vu après le 13-Novembre.” L’enquêteur lit ensuite le procès-verbal de l’accusé : “Que constate monsieur Mohamed Abrini en arrivant dans cette planque ? Il y trouve une machine à coudre, par exemple, mais dira plus tard aux enquêteurs : 'Une machine à coudre ? C’est l’objet le plus gentil qui s’y trouvait'. Il y avait une arme par matelas, un bac pour préparer du TATP et des boulons.” Au total, six personnes se retrouvent dans cette planque dont Salah Abdeslam, Sofien Ayari et Osama Krayem. C’est le décès d’Abdelhamid Abaaoud le 18 novembre qui déclenche la scission du groupe dont une partie est ensuite stationnée dans une autre planque jusqu’au mois de mars 2016.

L’enquêteur présente ensuite un document audio nommé Carved001884. L’enregistrement sonore a été retrouvé dans l’ordinateur de la rue Max-Roos. Dans celui-ci, Najim Laachraoui* contacte Abou Ahmed (kunya d’Ousama Atar**) et mentionne plusieurs sujets en lien avec les attentats passés, à survenir et d’autres projets futurs. Le policier belge précise que le fichier a été créé entre le 13 et le 16 mars 2016 et poursuit en expliquant que dans cet audio, Najim Laachraoui dit à son correspondant qu’ils ont produit 100 kilos de TATP, mais demande quand même des informations sur la fabrication d’explosifs. L’homme, en confiance, poursuit en dévoilant les projets de la cellule terroriste pour les mois à venir : l’Euro 2016 et l’enlèvement de personnalités publiques en vue de demander la libération de Mehdi Nemmouche*** et Mohamed Bakkali. À la fin de son descriptif du fichier, le policier souhaite le diffuser à l’audience mais le son passe mal et la qualité est désastreuse. Le président insiste pour que les fichiers soient quand même diffusés et après plusieurs tentatives, Bruxelles parvient à le faire grâce au transfert des documents au greffe.

Je pense que rien ne pouvait me préparer à l’écoute de ce sonore particulièrement glaçant et violent. Dans celui-ci, nous pouvons clairement entendre Najim Laachraoui s’étaler ouvertement et en confiance sur ses projets. Il va jusqu’à se confier sur les envies personnelles (cibles, méthode) des terroristes présents dans la planque. L’intonation banale de l’homme me saisit, si on ne prête pas l’oreille, rien ne laisse penser qu’il parle de fabrication d’explosifs en vue de commettre des attentats, en vue de tuer des innocents. Au passage faisant référence à la fabrication de TATP, l’homme s’exprime comme un prof de chimie, ou un apprenti cuisinier. Il livre le détaille des dosages de chaque composé pour fabriquer l’explosif et va jusqu’à proposer une variante à son interlocuteur : “Dis-lui d’essayer et de me dire.” Visiblement fier de lui, il mentionne la fabrication des 100 kilos de TATP évoqués plus tôt par l’enquêteur et ajoute : “Au total on a 130 kilos." Je me demande même si le président n’aurait pas dû censurer ce passage tant les détails qu’il contient sont précis. Constant et méticuleux dans sa froideur, il émet des hypothèses d’attentats à commettre et propose des options : une camionnette, une voiture ou une bonbonne de gaz vidée dont les parois serviraient de “grenaille”. Chaque phrase, chaque idée est plus mortifère que l’autre. Toujours plus loin dans l’horreur, toujours plus loin dans la mort. Inventif, l’homme évoque une autre idée, celle de mettre des explosifs sous des rails, et encourage son correspondant à “essayer chez vous, à Raqqa, il y a des rails qui sont détruits tu vois”. Sur les motivations de ses “frères”, il précise qu’ils souhaiteraient ne pas “taper la Belgique” et préfèreraient “taper la France” et fait référence à l’Euro qu’ils “aimeraient faire annuler” pour que les “autres comprennent”. Pas de doute sur les “autres”.

Concernant le passage sur les enlèvements de personnalités, Mohamed Bakkali semble impassible à la mention de son nom par Najim Laachraoui. L’homme conclut son message sonore en encourageant Oussama Atar à changer de kunya pour sa “sécurité” et envoi des salutations personnelles, mais aussi au nom d’Abou Yahya (kunya de Mohamed Abrini) qui salue Youssef Bazarouj. L’extrême banalisation de la violence et les mentions de possibles tueries est quasiment inaudible, je reste atterré par la facilité avec laquelle il mentionne les attentats et l’absolue noirceur de ses propos.

Les prochains fichiers audios sont ceux d’Ibrahim El-Bakraoui, mais j’ai du mal à suivre, comme si le premier fichier avait fait déborder le trop plein. Cependant, un élément accroche mon attention plus que d’autres, c’est la référence d’Ibrahim El Bakraoui au fichier “avocat” déjà diffusé à l’audience il y a quelques jours : “Dis au frère incarcéré (Mohamed Bakkali) de tout remettre sur moi. Dis à l'avocat que voilà, je vais lui faire une lettre et s’il dit que c’est une bonne stratégie (...)” Le fichier audio est ponctué de phrases en arabe. Comme pour conclure en beauté ces quatre mois de déposition des enquêteurs belges, le policier n’a pas fini de diffuser des documents clés de l’enquête. Les diapositives suivantes sont des scans des lettres d’allégeance à l’État Islamique de Mohamed Abrini et Salah Abdeslam. Il y a peu, Mohamed Abrini les avait qualifiés de “copié collé” et avait même ajouté : “J’ai fait ça comme ça, je me suis enflammé !” en précisant que c’était un des deux frères El Bakraoui qui “demandait à tout le monde de faire des testaments”. Même traitement concernant la lettre d’allégeance de Salah Abdeslam. Ces documents, arrivés à pratiquement deux mois et demi de la fin de l'audience, sont de véritables fenêtres ouvertes sur le passé et les pensées de deux accusés et viennent mettre en péril leur défense.

C’est au tour de la cour d’interroger l’enquêteur alors que je commence l’édition et la correction du billet. Je termine l’écoute de l’audience chez moi. Je repense à mon état d’esprit en arrivant à l’audience aujourd’hui. Il peut m’arriver de venir à reculons et j’admets avoir hésité à me déplacer, mais ce soir, je suis plutôt heureux d’avoir été là pour assister à ces derniers instants belges à l’audience. Si l’audio de Najim Laachraoui restera gravé dans ma mémoire pour longtemps, je suis certain que l’écho de sa voix a changé la trajectoire de l’audience.

Via la webradio, j’écoute Camille Hennetier interroger l’enquêteur. Je décroche pour aujourd’hui.



Jeudi 7 avril. La voix d’Isabelle Panou filtre à travers les portes de la salle des criées et je m’empresse de m’asseoir pour démarrer l’écriture. La présence de la juge fait exister une réalité qui me frappe, cela fait désormais sept mois que le procès a démarré. Sept mois à me rendre sur l’Île de la Cité et à tenir ce journal et raconter mon quotidien.

Comme lors de sa venue en septembre dernier, la juge est assise. Ses cheveux, roux, récemment teints, bougent en suivant le rythme de son flot de paroles. Comme il m’arrive de le faire, je lis le livetweet de Charlotte Piret pour rattraper mon retard et découvre que le président a choisi d’interroger la juge belge sur les récentes déclarations des accusés. À mon arrivée, le président fait référence à la déposition de la compagne de Farid Kharkhach au sujet des conditions d’interrogatoires dans le cabinet de la juge. En effet, la compagne de l’accusé a indiqué à l’audience il y a quelques semaines qu’”on avait fait pression sur lui” et que “son avocate l’avait giflé” sans que la juge n’intervienne. La juge ne se démonte pas : “C’est un étonnant scénario que vous me racontez.” Et elle pointe ensuite du doigt le fait qu’aucun incident n’a été soulevé par son nouvel avocat et précise même que l’accusé a été auditionné sept à huit fois au total. Le président indique qu’il n’a plus de question. La première assesseure prend la suite. Elle commence par demander à la juge ce qu’elle pense des activités de Brahim Abdeslam à l’été 2015. La juge revient sur sa propre déclaration en septembre et se cite elle-même : “Je me souviens, en conclusion de mon audition, j’avais dit : 'L’été 2015 était chaud.' Brahim Abdeslam était dans les préparatifs des attentats, pour moi, il l’était déjà en revenant de Syrie en février.” Si les déclarations des enquêteurs belges ont pu souffrir d’une grande monotonie, celle de la juge Panou est tout l’inverse. Les détails et la force avec laquelle elle s’adresse à la cour sont particulièrement saisissants. C’est étrange de le dire, mais ça fait du bien. La première assesseure revient ensuite sur les ordinateurs retrouvés rue Max-Roos et pointe du doigt l’ordinateur manquant. Isabelle Panou donne une réponse claire : “Il n'apparaîtra pas car il n’a pas été retrouvé, c’est tout. Les hommes de main d'œuvre de la ville de Bruxelles ont pris le seul ordinateur qui semblait en bon état et on laissé l’autre partir. Ensuite on a cherché, fait les poubelles, mais on l’a jamais retrouvé.”

Nicolas Braconnay se lève pour interroger la juge. Il démarre son tour de parole en précisant que c’est le PNAT qui l’avait cité en septembre mais qu’aujourd’hui, c’est la défense qui le fait. L’avocat général commence par remercier la juge d’instruction belge au sujet de ses explications sur l’accusation de Farid Kharkhach qu’ils qualifient de “grotesque”, encore plus dans le cadre de cette audience. Nicolas Braconnay revient ensuite sur le fichier nommé “Yass” dans l’ordinateur de la rue Max-Roos et rappelle les propos de l’enquêteur hier qui, aux questions de la défense de Yassine Atar, a répondu que “l’enquête belge n’avait pas permis prouver une aide apportée par Yassine Atar à Ibrahim El-Bakraoui.” Et Nicolas Braconnay ajoute que cela pouvait être dû à “l'efficacité de la défense de Yassine Atar et l'heure tardive.” Durant ses questions, la juge l’observe attentivement et pour lui répondre, se tourne pour regarder la cour (comme le veut la règle) : “S’il n’y avait pas d’indice de responsabilité, j'aurais levé le mandat. Il est bien plus simple pour un juge d’instruction de placer un mandat que de le lever !” Elle donne ensuite plusieurs exemples dans qui accablent l’accusé et conclut : Ibrahim El Bakraoui, alors qu’il est dans l’urgence, le remercie, la veille des attentats de Bruxelles. Afin d’appuyer son propos la juge précise : “Ce qui est alarmant c’est pas le contenu, mais le moment auquel il le fait.” Finalement, elle dira de Yassine Atar qu’il est “l’homme de la malchance”, sur “tous les sujets”, mais qu’au fond c’est quelqu’un qui “dissimule”. Le président annonce une rapide suspension et j’en profite pour démarrer l’édition du billet.

Maître Topaloff, avocate de parties civiles s’adresse à la juge Panou. L’avocate l’interroge sur les dernières déclarations de Salah Abdeslam. La juge, impartiale : “Il a actionné ou pas actionné, l’acte de participation est là, il est avec une ceinture explosive au milieu de Paris. Il est évident qu’il a fait des déclarations et qu’il nous a dit que la ceinture n’a pas fonctionné (...) Les versions ont évolué, comme toutes les auditions c’est aussi habituel dans un dossier pénal.” Concernant Mohamed Abrini, l’avocate revient sur la déclaration de celui-ci et le fait qu’il soit prévu aux attentats du 13-Novembre : “Faire 300 km avec trois voitures, des explosifs, des armes, des kalachnikov si je dois le rappeler aux parties civiles (...)” Maître Topaloff : “Mais vous semblez dire qu’en réalité, il a fui sans que Salah Abdeslam soit au courant ?” La juge : “Oui je pense, les au revoir ont été fait à Charleroi pendant longtemps.” Elle pointe ensuite du doigt le fait qu’Abdelhamid Abaaoud ait très mal pris la défection concernant l’attentat du Thalys et qu’il ne l’aurait jamais laissé partir comme ça. Et d’ajouter : “Il (Mohamed Abrini) ne connait même pas les horaires de TGV, et prend le sans doute le moyen le plus cher sans pour autant en avoir l’argent, le taxi !”

Les questions se poursuivent et la juge répond volontiers. Je quitte la salle des criées pour une courte pause juste après être allé voir Gwendal dans la salle principale. Au fond, l’audition de la juge d’instruction comprime les quatre derniers mois de déposition des enquêteurs belges. Mais la mention, par cœur, de la plupart des strates des deux dossiers : français et belge demeure impressionnante.

Je me doute que toutes ces affirmations vont être reprises par les avocats de la défense et c’est justement à leur tour. C’est l’avocate de Farid Kharkhach qui commence. Elle souhaite rétablir la vérité concernant la question du président au sujet de la gifle dans le cabinet de la juge et propose une autre version : “L’avocate de monsieur Kharkhach aurait menacé de le gifler, c’est cela qui a été rapporté par la compagne de l’accusé.” Maître Lefrancq propose ensuite au président que son client s’exprime devant la juge : “Ne vous inquiétez pas monsieur le président, il ne sera pas véhément.” Jean-Louis Périès accepte et demande à l’accusé de se lever. L’homme a maigri depuis sa dernière prise de parole et semble particulièrement ému : “J’aimerais dire que le seul responsable c’est moi. Je n’en veux qu’à moi-même. J’ai des questions, j'ai plein de choses qui reviennent depuis cinq ans et demi. Pourquoi ? Pourquoi, madame Panou quand j’ai été arrêté m’a commis une avocate d’office, qui a été emprisonnée ?” Très remué, l’homme continue en demandant à la juge pourquoi a-t-elle fait venir son épouse, menottée, alors qu’elle venait d’accoucher et d’ajouter : “Pourquoi on a laissé ma femme devant ma celulle ? Elle a pleuré toute la nuit.” Farid Kharkhach explique qu’il était prêt à tout lui avouer, y compris la radicalisation d’Ibrahim El Bakraoui et indique qu’à la fin de son audition, la juge lui aurait promis de demander sa libération le “lundi”. Dans un souffle, et avec retenue, il semble crier silencieusement : "Ça fait cinq ans que je croupis en prison !” L’accusé continue sa liste de “Pourquoi ?”, le président le coupe poliment et l’homme conclut : “Je ne suis pas en train de remettre en question le travail de madame Panou, c’est juste des ressentis pour moi. Monsieur le président, j’ai plein de questions.”

La juge répond point par point à l’accusé sans pour autant se justifier mais reste ferme concernant la procédure qu’elle a suivie lors des différents interrogatoires : “Pourquoi le bâtonnier n’a pas été saisi s'il y a eu des manquements ?” Elle continue : “Si il y a eu quelque chose que Monsieur Kharkhach n’a pas fait - et c’est placardé dans le bureau de tous les juges d’instructions belges -, c’est de garder le silence.” Maître Martin Vettes, l’un des deux avocats de Salah Abdeslam, se lève ensuite pour interroger la juge : “Un petit peu comme pour la première fois ici, on vous écoute religieusement.” et il continue en pointant du doigt le fait que la juge d’instruction n'a pas suivi l’audience depuis le mois de septembre. La juge belge : “Non je ne peux pas.” L’avocat de Salah Abdeslam : “C’est retour vers le futur. J’ai l’impression d’être au 14 septembre et que vous redites les mêmes évidences. Je m’étonne que vous restiez à ce point figée.” Comme je pensais plus tôt, la défense pointe du doigt les nombreuses incohérences dans l’enquête belge.

Isabelle Panou, qui siège avec la même énergie depuis 4 heures maintenant : “J’essaye de venir avec une certaine objectivité. La loi ne me permet pas de siéger avec vous ou je ne sais où. C’est la défense qui m’a convoqué alors que je ne demandais rien du tout. Est-ce qu’il y a des failles, peut-être, mais je trouve dommage qu’elles ne m’aient pas été signalées durant les cinq années d’enquête.” Au tour de maître Kempf, qui cite une expression française, en souriant : “Je ne sais pas si vous connaissez l’expression 'plaider par procureur'." La juge sourit en retour et lui lance : “J’ai été procureur !” Les deux protagonistes sourient. S'ensuit un échange sur le droit belge, je suis fatigué et j’admets avoir de plus en plus de mal à suivre l’audience. En creux, plusieurs avocats de la défense reprochent à la juge de témoigner à charge et de se prêter au jeu du parquet (l’accusation).

Je crois qu’un autre témoin est attendu après madame Panou, il est pratiquement 18 heures et les questions de la défense se poursuivent. Le président conclut en disant : “Il n'y a plus de questions ! Vous êtes libre !” La juge d’instruction sourit et l’audience est suspendue pour quelques minutes.

Sur de nombreux aspects, ces deux derniers jours ont été particulièrement denses. Le premier reste quand même l’écoute des audios glaçants de l'artificier derrière les explosifs qui ont semé la mort en France et en Belgique. Pour être honnête, j’ai beaucoup de mal à oublier le calme violent derrière la voix de l’homme. De l’expérience acquise ici, je me rends compte que depuis le début de l’audience, les points difficiles rencontrés ne sont pas ceux que j’escomptais. Que la douleur, sournoise et attentive, se cache parfois derrière des choses anodines, comme la mention d’un nom entendu le soir du 13. Après tant de signes écrits, tant de propos relatés, tant de pensées transmises, il m’arrive de me demander où je trouve la motivation d’écrire ces mots et de partager, de mettre à nu une partie de mes pensées. Pour la première fois depuis longtemps je comprends que j’ai hâte que cela se termine et que je puisse enfin peut-être, “passer à autre chose.”

Dans la salle des pas perdus, le son des bottes des gendarmes accompagnent la clôture de ce billet.

Je rentre.

*Najim Laachraoui est considéré comme l’artificier des attentats du 13-Novembre et ceux du 22 mars 2016 à Bruxelles. Il est l’un des trois terroristes derrière cette seconde vague d’attentats.

**Oussama Atar, seul accusé jugé pour direction d’une association terroriste, est le commanditaire présumé des attentats de Paris en novembre 2015 et Bruxelles le 22 mars 2016, présumé mort depuis 2017.

***Mehdi Nemmouche est l’auteur de l’attentat du Musée Juif de Belgique le 24 mai 2014. Il est condamné par la cour d’assises de Bruxelles en mars 2019 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines d’une durée de 15 ans.

Devant le Palais de Justice de Paris. (DAVID FRITZ-GOEPPINGER POUR FRANCEINFO)