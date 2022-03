Procès des attentats du 13-Novembre : les audiences suivies par un public nombreux, avec "une grande curiosité de voir qui étaient ces jeunes"

Au centième journée d'audience du procès des attentats du 13-Novembre, lundi 28 mars, il y a toujours les barrières, le portique de sécurité et les gendarmes en tenue à l'entrée de la salle de 80 places, située dans le palais de justice à l'opposé de la grande salle d'assises. Une salle au parquet, lustres anciens et bancs aux rembourrages fatigués. Ici, il faut éteindre son portable : le calme est de rigueur même si le box reste vide.

C'est sur un écran géant que l'on suit l'audience aux côtés des curieux, des citoyens sensibles à la chose judiciaire. Une majorité sont retraités, comme Geneviève, ancienne professeur d'histoire-géographie. "J'avais une grande curiosité de voir qui étaient ces jeunes, comprendre comment tout à coup ils déclenchent des événements aussi sordides", confie-t-elle.

Geneviève connaît le nom de tous les accusés et ne manque pas les temps forts. Elle vient en moyenne deux jours par semaine et a sympathisé au fil des semaines avec des seniors plus assidus qu'elle encore. "Ça crée une confraternité, acquiesce-t-elle. Chacun y va de son interprétation, et puis il y a des gens qui connaissent la justice, qui informent les autres, qu'est-ce qui est intéressant ou non... On m'a dit 'il faut absolument venir mardi parce qu'il y a Mohamed Abrini qui va faire des révélations'."

L'autre moitié du public est constituée de jeunes, de lycéens et d'étudiants. "J'aimerais bien voir un petit peu plus l'ambiance à l'intérieur mais c'est super intéressant déjà", juge Oyanna. À 22 ans , la jeune femme veut devenir journaliste. "On n'a pas la même sensation mais le principal, le contenu est là." Ce jour-là, l'interrogatoire de Sofiane Ayari, compagnon de cavale de Salah Abdeslam, a de manière inattendue touché Oyanna. "L'accusé qui a réagi à la question de son avocat, disant que pour lui, il ne voulait pas parler parce que de toute façon, il n'y avait pas d'espoir", raconte-t-elle.

Sur le banc derrière Oyanna est assise Sophia, une étudiante new yorkaise en droit international. "Dans ce genre d'affaires, il y a tant d'émotions, confie-t-elle. Malgré cela, ils ont le droit à un procès juste et le travail de leurs avocats est intéressant. Le système judiciaire français est plus juste : chez nous, l'accusé doit prouver qu'il est innocent, alors qu'ici, il est présumé innocent, l'accusation doit prouver qu'il est coupable. Et puis Abdeslam, chez nous, il risquerait la peine de mort ou 600 ans de prison. Les peines ont plus de sens ici."

Des peines qui ne seront prononcées que fin juin. Pour ce jour-là comme pour les autres temps forts, une deuxième salle de retransmission est prévue pour le public.