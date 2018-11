DIRECT. Procès de Georges Tron : la cour d'assises entend les deux accusés

Ce qu'il faut savoir

Il est jusqu'alors resté quasiment muet. L'ex-secrétaire d'État et maire de Draveil Georges Tron est jugé, depuis le 23 octobre, pour viols devant la cour d'assises de Bobigny (Seine-Saint-Denis). "Je suis, depuis le premier jour, depuis le 24 mai 2011, totalement innocent", avait-il seulement lâché au premier jour de son procès. Lundi 12 novembre, il va être interrogé sur le fond du dossier, tout comme son ex-adjointe à la Culture, Brigitte Gruel. Suivez sur franceinfo le compte-rendu de l'audience.

Parole contre parole. Deux anciennes employées municipales, Virginie Ettel et Éva Loubrieu, accusent Georges Tron et Brigitte Gruel de leur avoir ensemble imposé des attouchements et des pénétrations digitales. Georges Tron avait démissionné le 29 mai 2011 de son poste de secrétaire d'État à la Fonction publique. En l'absence d'élément matériel et de témoin direct –comme le répète la défense–, la cour doit jauger la crédibilité de chaque camp. Parole contre parole.

Georges Tron dénonce "un complot". Des dizaines de personnes ont défilé à la barre depuis trois semaines. Ceux allant dans le sens des plaignantes sont suspectés par la défense de liens avec l'extrême droite, Georges Tron dénonçant un "complot". En particulier, Jacques et Philippe Olivier, proches de la famille Le Pen. Ces frères, qui habitent Draveil, balaient toute machination, mais se délectent de voir l'élu sur le banc des accusés.

Le maire de Draveil ne reconnaît qu'une relation extraconjugale. Georges Tron n'a reconnu qu'une relation extraconjugale, avec son adjointe à l'Urbanisme Sylvie Doncarli, après l'interception de SMS explicites où "grand lion" échange avec "petit lion". Outre les scènes de triolisme dénoncées par les plaignantes, des rapports avec deux voire trois participantes sont prêtés au maire. Une femme dit qu'elle y consentait, les autres nient farouchement leur existence.