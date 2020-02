Pierre Botton : l'homme d'affaires de nouveau devant la justice

Il avait créé une association contre la récidive. Pierre Botton, l'homme d'affaires à la réputation sulfureuse, est accusé d'avoir commis à nouveau des abus de biens sociaux et des escroqueries dans la gestion de son association destinée à améliorer les conditions de vie des détenus, et pour laquelle il avait su convaincre les pouvoirs publics et les milieux d'affaires. Pierre Botton a été l'antihéros d'une retentissante saga politicofinancière des années 1990. À l'époque, l'homme d'affaires est le gendre et conseiller de Michel Noir, le maire de Lyon (Rhône) auquel certains prédisent un destin national.

Il nie les accusations

Mais Pierre Botton chute, entraîné dans la spirale de l'argent et du pouvoir. Il est condamné en 1996 à cinq ans de prison pour de graves malversations. Après avoir purgé sa peine, il fonde son association contre la récidive, multiplie les projets qui séduisent les patrons du CAC 40 et imagine une prison modèle très ambitieuse dont il fait la promotion. Aujourd'hui, la justice reproche à Pierre Botton d'avoir détourné une partie des subventions publiques et privées qu'il a touchées pour refaire sa maison de vacances ou encore s'offrir des voyages à l'étranger. L'homme d'affaires conteste formellement ces accusations. Il s'en expliquera à partir de mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel.