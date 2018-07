Michaël Blanc a atteri à Genève ce dimanche, une arrivée à l'abri des caméras

L'ancien cuisinier originaire de Bonneville, arrêté en 1999 à Bali, va revenir chez lui après avoir passé presque deux décennies en Indonésie.

Le Français Michaël Blanc, qui a passé 14 ans en prison en Indonésie, est arrivé à Genève dimanche 22 juillet dans la matinée, a appris franceinfo auprès de son correspondant sur place. Son avion de la Turkish Airlines, en provenance d'Istanbul, s'est posé sur le tarmac à 10h43. Michaël Blanc avait quitté l'Indonésie la veille, en compagnie de sa mère.

Un retour en France retardé

Son père et son oncle, Alfredo Descalzi, étaient à l'aéroport de Génève pour l'accueillir. Les retrouvailles se sont faites à l'abri des caméras, dans une piece à part. Michaël Blanc va maintenant décompresser quelques jours chez son oncle à Genève avant de retrouver la maison familiale en Haute-Savoie, précise notre correspondant.

En 1999, Michaël Blanc a été arrêté à l'aéroport de Jakarta avec 3,8 kilos de haschisch dans des bouteilles de plongée. Il affirme qu'un ami les lui avait confiées pour les transporter. A l'époque, il avait échappé de justesse à la peine de mort et été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en 2009 et vu sa peine commuée en 20 ans de prison. En 2014, il avait obtenu une libération conditionnelle et était sorti de prison mais il avait interdiction de quitter l'Indonésie. Cette restriction a pris fin samedi.