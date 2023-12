Meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti : le principal suspect, mis en examen, est remis en liberté

Nouveau rebondissement dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Le principal suspect du meurtre de cette jeune femme en 1986, à Poncharra, en Isère, est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, ont appris France télévisions et franceinfo de sources concordantes. Yves Chatain, 57 ans, avait été mis en examen en mai 2022 pour enlèvement, séquestration et meurtre et placé en détention provisoire après ses aveux dans ce cold case. Sur ses indications, un crâne correspondant à la victime avait été découvert dans une forêt de l'Isère.

"Le juge d'instruction a pris la décision de le remettre en liberté malgré les réquisitions d'opposition du parquet", a indiqué à franceinfo Eric Vaillant, le procureur de Grenoble. Fin novembre, la Cour de cassation, saisie en janvier dernier par Yves Chatain, a annulé une décision de la cour d'appel de Grenoble qui jugeait non prescrit le meurtre de la jeune femme. Le dossier a été renvoyé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

Les proches de la victime "dépités"

Le procureur de Grenoble avait requis son maintien en détention, "estimant que la décision de la Cour de cassation n’est pas définitive en raison du renvoi devant la cour d’appel de Lyon". L'appel du parquet n'étant pas suspensif, Yves Chatain est donc libéré. "Nous sommes dépités de cette situation", réagit auprès de France Télévisions la fille Marie-Thérèse Bonfanti, informée de cette décision par son avocat, Bernard Boulloud.

Âgée de 25 ans, Marie-Thérèse Bonfanti, mère de deux enfants, avait disparu le 22 mai 1986 alors qu'elle distribuait des journaux à Pontcharra. Ce voisin avait été soupçonné puis relâché et l'enquête s'était soldée par un non-lieu en novembre 1987. Elle avait été rouverte en 2020 notamment grâce à "la persévérance des familles" et à la "volonté" des enquêteurs, avait déclaré Eric Vaillant lors d'un point presse. Interpellé sur la base de nouveaux éléments, Yves Chatain avait alors "reconnu", pendant sa garde à vue et devant le juge d'instruction, "l'avoir tuée", avait précisé le procureur.