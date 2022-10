Meurtre de Lola : l'enquête avance, la suspecte écrouée

La meurtrière présumée de Lola est une jeune femme de 24 ans qui résidait parfois chez sa sœur, dans le même immeuble que l'adolescente. Dahbia B. était entrée légalement en France comme étudiante, mais depuis, elle était en situation irrégulière avec une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Elle n'avait pas d'antécédents judiciaires.

"Elle m'a sollicité"

La suspecte a été écrouée dans la soirée du lundi 17 octobre, et mise en examen pour meurtre, viol et barbarie. Un homme de 43 ans a également été mis en examen pour recel de cadavre. Il a été laissé sous contrôle judiciaire. France 3 l'a retrouvé : c'est lui qui aurait transporté la tueuse présumée après le crime. "Elle m'a sollicité, elle avait besoin d'aide. Personne ne pouvait imaginer ce qu'il se passait. Il y en a une qui est responsable de cette horreur et c'est tout", déclare l'homme mis en examen. Une dispute serait survenue quelques jours plus tôt entre la tueuse présumée et les parents de Lola, qui sont aussi les gardiens de l'immeuble. La mère lui aurait refusé un badge d'entrée. La suspecte souffrirait par ailleurs de troubles psychiques, selon sa sœur. Lors de sa garde à vue, elle a toutefois été déclarée apte à être interrogée.