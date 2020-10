Meurtre d'Aurélie Châtelain : qui est Sid Ahmed Ghlam ?

Qui est Sid Ahmed Ghlam ? L'homme est accusé d'avoir tué Aurélie Châtelain et projeté un attentat dans une église à Villejuif (Val-de-Marne). Né en Algérie il y a 29 ans, Sid Ahmed Ghlam rejoint son père dans l'Est de la France en 2001. Il poursuit ses études, obtient son bac avec mention et s'installe à Paris en 2011 pour y entamer des études d'électronique. Deux ans plus tard, il quitte brutalement les bancs de la faculté.

Fiché S en 2014

Il explique aux enquêteurs qu'il se rapproche à ce moment de la mouvance islamiste. Maître Jean-Hubert Portejoie, avocat de la défense, le décrit comme "quelqu'un d'intelligent, qui a fait des études secondaires brillantes. Dans ce parcours de vie, une déception amoureuse, un état de faiblesse avéré et l'État islamique profite de cet état de faiblesse pour l'endoctriner". Après un séjour en Turquie en 2014, Sid Ahmed Ghlam est fiché S. Les services de renseignement le placent sous surveillance. Il ne fait plus parler de lui jusqu'à la tentative d'attentat à Villejuif. Dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent un arsenal de guerre. Dans sa chambre, l'arme qui a tué Aurélie Châtelain est découverte, mais il accuse un mystérieux complice d'avoir assassiné la jeune femme.



