Sébastien Cauet visé par deux nouvelles plaintes pour viols et agressions sexuelles

Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Sébastien Cauet. Deux nouvelles plaintes pour viols et agressions sexuelles ont été déposées contre l'animateur radio, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris, mardi 28 novembre, confirmant une information du Figaro. Après la première plainte d'une femme pour viols déposée le 18 novembre, deux autres accusent Sébastien Cauet de viols et d'agressions sexuelles. L'animateur de 51 ans, en retrait provisoire de l'antenne de NRJ depuis près d'une semaine, est donc désormais visé par trois plaintes de trois femmes différentes.

Les avocats de Sébastien Cauet avaient annoncé lundi avoir déposé plainte pour "tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, et faux et usages contre personnes non dénommées". Selon des sources proches du dossier, l'animateur soupçonne une femme d'avoir diffusé une fausse conversation entre elle et lui, l'accusant dans l'espoir de récupérer de l'argent.

L’enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la DRPJ (direction régionale de la police judiciaire), l'une des trois plaignantes ayant déclaré qu’elle était mineure pour une partie des faits dénoncés, précise le parquet de Paris.