L'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, condamné à cinq ans d'inéligibilité en appel

Un coup d'arrêt potentiel à sa carrière politique. L'ex-homme fort de la politique varoise, Hubert Falco, 76 ans, a été condamné en appel mardi 14 mai par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 18 mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour recel de détournement de fonds publics. Il était poursuivi pour avoir continué à déjeuner gratuitement durant des années à la cafétéria du conseil départemental du Var, alors qu'il n'en était plus président depuis 2002.

En avril 2023, la décision en première instance du tribunal correctionnel de Marseille avait fait l'effet d'une bombe à Toulon. Hubert Falco, maire et président de la métropole toulonnaise depuis plus de vingt ans, qui avait ravi la ville à l'extrême droite en 2001, était condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour recel de détournement de fonds publics. Et, surtout, à une peine d'inéligibilité de cinq ans, avec exécution provisoire. L'élu avait donc été immédiatement démis de tous ses mandats, sans attendre le second procès, après l'appel qu'il avait immédiatement interjeté.

La décision de mardi hypothèque les chances d'Hubert Falco de se présenter aux municipales de 2026 à Toulon. Son avocat, Thierry Fradet, a néanmoins annoncé un pourvoi en cassation. "Ce pourvoi (...) devrait durer environ une année, donc nous serons définitivement fixés à l'issue de ce recours sur lequel nous fondons énormément d'espoir", a-t-il déclaré.