Justice : un record d’1,4 milliard d’euros de saisies pénales en 2023, annonce Eric Dupond Moretti

Le montant des avoirs saisis par la justice française a dépassé le milliard d’euros pour la première fois sur l’année 2023, avec près d’1,4 milliard d’euros de saisies pénales, a annoncé jeudi 8 février le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti lors d’un déplacement dans un entrepôt de scellés à Paris auquel franceinfo a assisté.

Il s’agit d’une hausse de plus de 80% et un record, a précisé le garde des Sceaux. En 2022, le montant atteignait 771 millions d’euros. Par ailleurs, 175 millions d’euros sont entrés dans les caisses de l’Etat via des confiscations.

Des immeubles, des montres de luxe ou encore de la drogue

C’est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) qui gère ces saisies pénales. Cette agence, placée sous la double tutelle des ministères de la Justice et des Finances, centralise et gère les sommes saisies dans le cadre de procédures pénales, elle gère aussi les biens qui lui sont confiés et s'assure également du versement du produit de la vente.

Les sommes d'argent récoltées sont notamment affectées au budget de l'Etat, aux services d'enquête ou bien encore à des associations. Concernant les biens saisis, ils peuvent être très divers : immeubles, voitures, montres de luxe, ou encore drogues.