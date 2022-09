Justice : les salariés de Camaïeu sont sous le choc après le placement en liquidation judiciaire de leur entreprise.

Jeudi 29 septembre au matin, c’est l’un des tous derniers levers de rideau pour l’enseigne Camaïeu, placée en liquidation judiciaire, avant sa fermeture définitive samedi 1er octobre au soir. Les 511 magasins du groupe vont fermer leurs portes. C’est un choc pour les employés. "Du jour au lendemain, on se retrouve sans travail, sans emploi…", explique l’une des salariés. C’est la fin d’une marque française fondée il y a près de 40 ans à Roubaix (Nord).

"La boutique de référence"

En difficulté financière depuis des années, la disparition de Camaïeu attriste les clients. "Quand on était jeune, ma mère quand elle nous disait 'On va chez Camaïeu', c’était la boutique.de référence", explique une habituée du magasin. L’un des représentants des salariés exprime sa tristesse et son incompréhension. Il ne peut cacher sa colère. La veille, déjà, les salariés avaient exprimé leur désespoir après la décision du tribunal de commerce de Lille (Nord). "Toute une vie à la poubelle, 2 700 personnes à la rue… On fait comment maintenant", s’était émue une salariée à la sortie de la salle d’audience.