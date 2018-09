INFO FRANCEINFO. L'homme que les frères Bogdanoff sont soupçonnés d'avoir escroqué a mis fin à ses jours

Cyrille P., un producteur de spectacles de 49 ans, s'est suicidé jeudi dernier. Igor et Grichka Bogdanoff ont été mis en examen "pour escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie" en juin dernier, soupçonnés de lui avoir extorqué près d'un million d'euros.

Franceinfo a appris dimanche 2 septembre le suicide de Cyrille P., un producteur de spectacles de 49 ans, à qui les frères Bogdanoff sont soupçonnés d'avoir extorqué près d'un million d'euros. Il a mis fin à ses jours jeudi dernier.

Les frères Bogdanoff nient les faits

Cette affaire avait valu à Igor et Grichka Bogdanoff d'être placés en garde à vue à la fin du mois de juin dernier, puis mis en examen "pour escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie". Ils sont soupçonnés d'avoir incité Cyrille P. à investir dans des projets cinématographiques et scientifiques. Les anciens présentateurs de Temps X, sur TF1 dans les années 80, nient les faits.

"Ce sont des faits non seulement que nous nions mais qui sont révoltants", avait réagi en juin Grichka Bogdanoff sur franceinfo. "Quand j'entends dire qu'il y aurait 800 000 à un million d'euros qui se seraient volatilisés dans nos poches, j'en souffre évidemment mais j'en ris aussi, tellement c'est risible et incroyablement faux", avait-il déclaré. "Cyril est un ami, ça a été un ami, c'est un ami et ça le restera", avait-il ajouté.

La victime était un homme d'affaires fortuné, reconverti dans la production cinématographique. Cyrille P. avait été présenté au moment de la divulgation de l'affaire comme dépressif et vulnérable.