"Inconnue de l'A10" : le mystère enfin résolu après trente ans d'enquête

Le lourd secret a tenu trente ans. Les parents de celle que l'on a appelée "la petite martyre de l'autoroute A10" ont été mis en examen jeudi 14 juin. Depuis trente ans, elle n'avait ni prénom ni nom. Aujourd'hui, la vérité est rétablie : elle s'appelait Inass et est née en juillet 1983 à Casablanca, au Maroc. Le 11 août 1987, son corps martyrisé est retrouvé le long de l'autoroute A10. Personne n'a signalé sa disparition, la fillette n'était pas scolarisée. Les gendarmes mènent alors une enquête de grande ampleur, sans succès.

Les parents se rejettent la faute

Il faudra attendre 2017 et l'arrestation d'un jeune homme dans un autre dossier. Son ADN est proche de celui retrouvé sur les lieux du crime, il est l'un des frères de la petite Inass. Il y a deux jours, les parents d'Inass sont arrêtés à leur domicile respectif. Devant les magistrats, chacun a accusé l'autre. Selon le procureur de la République de Blois (Loir-et-Cher), le père explique qu'il avait "peur de sa femme" et qu'il a "constaté le corps sans vie de sa petite fille", le 10 août 1987. La mère, elle, indique être "victime de violences de la part de son époux" et qu'elle "n'est pas impliquée dans la mort d'Inass". Tous deux devraient passer leur première nuit en prison.

